Festa com 500 pessoas no Tenoné é encerrada pela PM

Pela segunda vez neste ano, policiais militares tiveram de ser acionados para encerrar uma festa clandestina no bairro do Tenoné, em Belém. Na noite deste sábado (1º de maio), pelo menos 500 pessoas estavam aglomeradas em uma rave. Apesar de o Governo do Estado ter reduzido o nível de risco de covid-19 da Região Metropolitana de Belém, festas com tantas pessoas reunidas ainda são proibidas.

Como era de se esperar de uma festa com música alta e intenso consumo de bebidas alcoólicas, era impossível haver qualquer tipo de controle de distanciamento entre pessoas e uso de máscaras. Os policiais chegaram ao local graças a denúncias anônimas. A festa ocorria em um imóvel na estrada do Ananin, próximo à Sexta Linha. Não só era proibido aquele evento. Não havia qualquer autorização do local como estabelecimento.

Uma das preocupações era de que houvesse adolescentes e drogas no local. Após uma minuciosa busca, ao menos esses problemas não foram constatados. Os responsáveis pela organização do evento clandestino e nocivo à saúde pública foram identificados e apresentados na Seccional de Icoaraci para os procedimentos administrativos. A última rave encerrada por PMs e guardas municipais no Tenoné foi em fevereiro deste ano.

Foto: Polícia Militar / 10º BPM

Por: Victor Furtado

Fonte: O Liberal