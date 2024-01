Festa da Prefeitura na orla de Icoaraci atrai milhares de moradores e visitantes para chegada de 2024

Moradores do distrito de Icoaraci celebraram a chegada do ano novo com shows e fogos de artifícios promovidos pela Prefeitura de Belém, através da Agência Distrital de Icoaraci (Adic). O réveillon foi realizado na orla de Icoaraci e reuniu milhares de pessoas.

A programação começou às 21 horas com show da cantora Mayara Viana, que agitou a multidão, dando inicio aos festejos da virada de ano. Se aproximando da meia noite o ponto turístico já estava lotado com as pessoas muito animadas para a chegada do ano novo.

Respeito – Uma linda queima de fogos, de aproximadamente 10 minutos saudou a chegada de 2024. Em respeito às pessoas com sensibilidade, aos idosos e aos animais não foram utilizados fogos com estampido, apenas com efeitos luminosos. Foram fogos de vista de baixo ruído, do tipo classe A. A medida obedece a Lei Estadual nº 9.593/2022, artigo 18, inciso II, que institui o Código de Proteção aos Animais.

Atrações regionais

A festa continuou e contou com as apresentações musicais da Roda de Samba Juntos e Misturados, Dj Diego Moreira e também o show de Elói Iglesias e Charanga do Fofó, que animaram a festa de réveillon em Icoaraci.

O morador do bairro da Águas Negras, Dinael Ferreira, junto com sua família, foram até a Orla de Icoaraci para esperar a chegada de 2024. Ele disse que a programação estava muito boa e essa foi uma excelente opção para a chegada do ano novo.

“É meu primeiro ano no réveillon da orla e estou amando porque é um evento animado para todos se divertirem. Estou amando, pois têm várias atrações para os moradores de Icoaraci, principalmente, a queima de fogos, que é um momento lindo e único para marcar a virada do ano e trazer boas novas para 2024”, afirmou.

“Só temos que agradecer por esse ano que passou, foi um ano de muito trabalho e de muitas ações. E em 2024, a Prefeitura de Belém vai continuar atuante em favor do distrito de Icoaraci. Que seja um ano novo repleto de saúde, paz e muitas realizações para todos”, afirmou o agente distrital de Icoaraci, Gregório Neto.

Texto: Felipe Neves

Fonte: Agência Belém/Foto: Felipe Neves/Ascom Adic