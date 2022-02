Festa de Viih Tube terá shows e presença internacional. Veja detalhes

Influenciadora comemora marca de 22 milhões de seguidores no Instagram na próxima quarta-feira (23/2)

Viih Tube chegou recentemente à marca de 22 milhões de seguidores no Instagram, e para comemorar, organizou um evento em um clube na região da Mooca, em São Paulo. Com 10h de duração, A Barraca do Beijo da Viih Tube, como está sendo chamado, terá uma presença internacional. O youtuber e influenciador colombiano Ami Rodriguez, sucesso em seu país natal e na Argentina, chega ao Brasil nesta terça-feira (22/2) para o evento. O influenciador possui mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais.

Em conversa com a coluna, Viih Tube contou um pouco sobre a expectativa para o evento: “Estou muito feliz com tudo que está sendo produzido para a Barraca do Beijo da Viih. Todos os detalhes estão sendo pensados pelo meu escritório, a Brasilera Digital, e pela assessoria do evento, para celebrarmos em grande estilo a vida e os meus 22,5 milhões de seguidores no Insta. No palco, amigos e artistas que amo. A noite terá muitas surpresas e claro, muito beijo, curtição e conteúdo. Venham com pique pois serão mais de 11 horas de música”.

Israel & Rodolffo serão uma das atraçõesDivulgação

Ami Rodriguez, influenciador colombiano com mais de 20 milhões de seguidores em suas redes, é presença confirmada na festa de Viih TubeReprodução/YouTube

Esta coluna publicou, no dia 13 de janeiro, que a festa terá shows de artistas consagrados como Pedro Sampaio, Gabi Martins e a dupla sertaneja Israel & Rodolffo.

Projota, Mirella, MC Danny e Jottapê também farão apresentações durante a noite. Ao todo, o evento terá duração de mais de 10h.

Fonte: Leo Dias / Metrópoles