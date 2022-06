Festa junina com Safadão tem seis pessoas baleadas

Uma festa junina que teve Wesley Safadão como atração principal acabou em tragédia na madrugada desta quarta-feira (15), em Maceió, Alagoas. Seis pessoas foram baleadas no evento. A Polícia Militar não confirmou se o cantor estava se apresentando no palco no momento dos disparos.

Quatro vítimas já receberam alta, enquanto outras duas estão em observação, mas estáveis. Todas foram identificadas:

M. L. S. C., 17 anos – encaminhada para um hospital particular;

Kaic Gomes Pereira, 18 anos – medicado, recebeu alta médica;

Fabrício Klisman Rodrigues dos Santos Silva, 20 anos – medicado, recebeu alta médica;

Wheverton Wilker Tenório Aureliano Dias, 21 anos – medicado, recebeu alta médica;

Overmarz Stanleu Pedro Napoleão Melo Pereira da Silva, 21 anos – está em observação na Área Vermelha;

José Waleffe Nascimento dos Santos, 25 anos – está em recuperação anestésica, seu estado de saúde é estável.

Não há informação sobre quem disparou os tiros ou sua motivação. A PM realizou buscas, mas até o momento ninguém foi preso. O show foi promovido pelo Governo de Alagoas, mas, segundo a Polícia Militar, foi organizado por uma empresa de segurança particular. A informação é do G1.

De acordo com o 5º Batalhão da Polícia Militar, duas das vítimas foram socorridas por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para o Hospital Geral do Estado (HGE). Já a adolescente foi socorrida e levada para um hospital particular no bairro do Farol com um tiro na perna. Os outros feridos também foram levados para o HGE.

Fonte: Pleno News