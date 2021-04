Festança e grande aglomeração no Morubira: chefe da PM esclarece suposta omissão. Vídeo

Segundo o consórcio de veículos de imprensa, o Pará é o único estado do Brasil que continua com alta na taxa de mortes por covid-19. Contraditoriamente, no mesmo horário em que esse dado era noticiado no domingo, 25, durante o programa Fantástico, da Rede Globo, uma festança com muita aglomeração ocorria na praia do Morubira, no distrito de Mosqueiro, em Belém.

Com a diminuição nas taxas de ocupação de leitos, o governo do estado mudou o bandeiramento de vermelho para laranja em toda a região metropolitana, além de flexibilizar muitas das restrições. O primeiro final de semana após a mudança, infelizmente, ficou marcado por várias festas sem nenhum respeito ao protocolo sanitário de combate à pandemia.

É o que se pode ver em mais esse exemplo em Mosqueiro: eram muitas pessoas, quase todas sem máscara. A polícia começou a dispersar a grande aglomeração, com duas viaturas, somente no fim da noite, após muitas denúncias de moradores da ilha.

Segundo informações, enquanto a festa ocorria, viaturas da polícia passavam no local e não interviam. Diante do cenário, o promotor Armando Brasil pediu explicações ao comandante-geral da PM, coronel Dilson Junior.

O coronel esclareceu o seguinte: “Em resposta ao questionamento acima, informamos que a viatura 2506 do adjunto da 1°CIA ao passar pela orla do Morubira no data de 25/04 por volta das 22h30 identificou uma grande aglomeração de pessoas no local, e verificando o risco de atuar somente com a guarnição composta por três policiais militares frente a multidão de pessoas que se encontravam no local, se retirou e pediu apoio tendo retornado juntamente com a Guarnição da viatura 2500, dispersando todas as pessoas que estavam no local, agindo de maneira segura frente a problemática.”