Festas de fim de ano devem exigir contratação de cerca de 4 mil trabalhadores temporários no Pará

Desde o inicio deste mês, já estão em pleno andamento as contratações temporárias de final de ano na Grande Belém e em todo o Pará. As expectativas dos vários setores econômicos do Estado são muitas sobre o desempenho da Economia para este período, em especial o Comércio, principalmente a partir de agora, com o inicio do pagamento da 1º parcela do 13º Salário/202022. Por Lei a 1º parcela do 13º salário deste ano deverá ser paga no máximo até o dia 30/11/2022. As informações são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA.



Com o cenário econômico nacional passando por dificuldades, com inadimplência nas alturas e com os salários em queda, a entrada de um recurso extra como o 13º salário, traz um alívio bastante eficaz para a economia e, consequentemente, mais equilíbrio na movimentação dos setores econômicos, principalmente o comércio e, com isso, proporcionar maior aumento nas vendas e um freio maior no desemprego, pondera o supervisor técnico do Dieese/PA, economista Roberto Sena.



Segundo ele, nos últimos 12 meses, os juros da Taxa Selic ainda continuam elevados (quase 14,00%), motivado principalmente pelas absurdas elevações dos preços. A Inflação dos últimos 12 meses, mesmo em queda, ainda se mantém em patamares elevados, alcançando 6,50%. A economia paraense também faz parte deste cenário nacional. Aqui no Pará cerca de metade dos trabalhadores ocupados ganha até um salário mínimo de remuneração máxima mensal (aproximadamente 2 milhões de pessoas), já o número de desocupados gira em torno de 377 mil pessoas e a informalidade alcança 1,3 milhão de pessoas no trabalho por conta própria.

No Pará, o Dieese/PA ouviu mais uma vez nos últimos 15 dias vários empresários ligados à Indústria, Serviços e Comércio, e todos foram unânimes na preocupação com os cenários aqui apresentados e na torcida por maior equilíbrio na economia para este final de ano. Ao mesmo tempo, também mantiveram suas preocupações com as taxas de juros, como também com a inadimplência do mercado e com a questão do emprego/desemprego.



Aliado a estes fatos, também o setor empresarial espera com ansiedade (mesmo sabendo que não serão resolvidos todos os problemas) a entrada na Economia Paraense da primeira parcela do 13º Salário 2022. Estudos do Dieese/PA estimam que devam entrar na Economia paraense neste final de ano, com as duas parcelas do 13º Salario 2022, R$ 4,9 bilhões de reais, alcançando aproximadamente dois milhões de beneficiários do Setor Publico e Privado.



Na avaliação do Dieese/PA, uma parte considerável da primeira parcela do 13º Salário 2022 deverá ser destinada para pagamento de dividas anteriores. Assim, o Setor Empresarial, principalmente do Comércio, espera tirar da inadimplência um contingente expressivo de consumidores e o restante (se sobrar) deverá ir diretamente para o consumo.



Do ponto de vista da geração de empregos formais no Pará, as análises feitas pelo Dieese/PA, envolvendo todos os Setores Econômicos, mostram a seguinte situação: nos últimos 12 meses (Outubro/2021-Setembro/2022), foram feitas em todo o Estado 424.430 admissões, contra 376.022 demissões, gerando um saldo positivo de 48.408 postos de trabalhos. Também na analise feita sobre a situação da geração de postos de trabalhos formais no Pará por Setores de Atividades Econômicas, nos últimos 12 meses, o Comércio também apresentou saldo positivo no comparativo entre admitidos e desligados. Foram feitas no período analisado no setor em todo o Pará, 115.923 contratações contra 100.947 desligamentos, gerando um saldo positivo de 14.976 postos de trabalhos formais.

CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS

Com base na análise feita sobre os dados do Ministério do Trabalho e Previdência, por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED sobre a Flutuação do Emprego Formal em todos os Setores Econômicos do Estado, principalmente no Comércio, Indústria e Serviço este ano, como também da perspectiva do desempenho da economia paraense com a circulação de mais dinheiro neste segundo semestre, através de vários fatores como o Círio de Nazaré, Dia da Criança, Eleições, Black Friday, 13º salário e as festas de final de ano, e com base também nas informações colhidas junto aos Setores Empresariais da Região Metropolitana de Belém, frente às situações e ao atual cenário de emprego, o Dieese/PA estima que deverá haver crescimento das contratações de temporárias em relação aos últimos dois anos.



As estimativas do órgão são de que o número de contratações temporárias neste final de ano de 2022 na Região Metropolitana de Belém possa alcançar cerca de 4.200 pessoas. Estas contratações deverão envolver vários Setores Econômicos como a Indústria, Serviços e principalmente o Comércio (incluindo o Setor Supermercadista e os Shoppings Centers). No caso especifico do Comércio, uma parte considerável destas contratações deverá continuar ocorrendo nas modalidades de contratação como o Trabalho Parcial e Intermitente.



Este ano, o perfil das contratações poderá alcançar em alguns casos o período de três meses (Outubro, Novembro e Dezembro). É bom lembrar que no início dos anos 2000, o número de contratações temporárias de final de ano chegou a 3.200 trabalhadores, em 2014 e 8 mil contratações na Região Metropolitana Grande Belém. A torcida agora é para que os principais Setores Econômicos do Estado (principalmente o Comércio, Indústria e Serviço) tenham crescimento nas vendas neste final de ano e que estas previsões de contratações se realizem.



Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar