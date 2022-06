Festas juninas: Equatorial alerta para perigos de enfeites próximos às fiações elétricas Bandeirinhas não devem ser amarradas em postes e as fogueiras não podem ser acesas perto da fiação.

O mês de junho é marcado por vários festejos em todo o país e com a aproximação do dia de São João, comemorado amanhã, 24 de junho, há muitas programações para quem gosta de assistir as quadrilhas juninas, fazer promessas na fogueira, shows e muitas comidas típicas. Mas para curtir os festejos juninos com segurança, é preciso ficar atento e tomar alguns cuidados para que não tenha acidentes graves ou até mesmo fatais, relacionados com a energia elétrica.

Pensando nisso, a Equatorial Pará preparou algumas orientações para decorar a rua, fazer fogueiras e soltar fogos de artifício sem correr o risco de danificar a rede elétrica e evitar incêndios. De acordo com o executivo da área de Segurança, Alex Fernandes, há muitas formas de garantir a segurança de todos. “É necessário que haja muito cuidado com os fogos de artifícios, que não devem ser jogados na direção dos postes e cabos de energia. Outra dica importante, é que jamais se deve utilizar bocais de lâmpadas ou postes como suporte para colocar enfeites. Essa prática pode provocar choque elétrico e também incêndios”, reforça.

Em casos de acidente ou emergência com a rede elétrica, a orientação é isolar a área e ligar imediatamente para a distribuidora pelo telefone 0800 091 0196, para o Corpo de Bombeiros no 193 e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) no 192.

Veja abaixo alguns cuidados necessários: