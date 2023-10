Festival das Tacacazeiras anima a tarde de sábado no complexo do Ver-o-Rio

O IV Festival das Tacacazeiras agitou o Ver-o-Rio na noite de ontem, sábado, 30, e levou centenas de pessoas à orla de Belém. Mais de 21 vendedoras de comidas típicas comercializaram o tacacá, um dos pratos típicos do estado.

O evento é promovido pela a Associação das Tacacazeiras e Comidas Típicas de Belém (Astacom), com apoio da Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Economia (Secon), Governo do Estado, por meio da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

A servidora pública Jersonita Melo, de 50 anos, aproveitou o final da tarde para apreciar a iguaria da culinária paraense que leva jambu, goma, tucupí e camarão. “Eu estou achando muito divertido, pois é muito receptivo para a família o festival, o local, tudo é muito agradável. Já provamos o tacacá, maniçoba, nossos pratos regionais”.

Por meio da Sala do Empreendedor de Belém, que fica na Secon, a Prefeitura entregou a carteira de manipulação da Secretaria Municipal de Saúde (Devisa/Sesma). O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, entregou uma a uma, e destacou a importância do movimento voltado às tacacazeiras.

“Todo mês de setembro, antecipando o Círio, as tacacazeiras têm esse espaço para oferecer ao povo de Belém muitas comidas típicas. Somos uma cidade reconhecida internacionalmente pela gastronomia e incentivamos essas ações”, destacou o prefeito.

O festival também celebra o Dia das Tacacazeiras, que é comemorado no município de Belém anualmente no dia 13 de setembro, conforme a Lei Municipal nº 8.846/2011. Trabalhando há 13 anos como tacacazeira, Mariana da Silva, de 44 anos, ressaltou que as vendas estão acima da expectativa.

“Este ano está sendo maravilhoso. O movimento aqui no Ver-o-Rio é intenso e o nosso festival já virou uma tradição da cidade. Estamos vendendo uma média boa de tacacá e arrecadando bem”, disse empolgada Mariana.

ARTE

Aproveitando a visita ao Ver-o-Rio, o prefeito Edmilson Rodrigues conheceu o Museu de Arte de Belém (M.A.U.B), que fica na orla. Considerado o maior museu de arte a céu aberto da Amazônia, o M.A.U.B abrange cerca de 4 mil m² de muros, fachadas e paredes no Ver-o-Rio.

Acompanhado do diretor geral do museu, Gibson Massoud, o prefeito Edmilson Rodrigues elogiou as cores vibrantes e os desenhos que celebram a fauna da Amazônia e homegeia artistas da região, como a dona Onete.

“É de arrepiar esse museu de arte urbana, classificado como maior museu de arte a céu aberto da Amazônia. Cerca de 25 artistas mostrando o talento dos artistas plásticos da Amazônia. Dona onete sendo homenageada. Além de embelezar com arte, valoriza o ponto turístico”, observou o prefeito.

SERVIÇO

O IV Festival segue neste domingo, 1º de outubro, das 17h às 21h, no Complexo do Ver-o-Rio.

Imagens: Agência Belém