Festival das Tacacazeiras oferece lazer e culinária na praça dos Estivadores

O III Festival das Tacacazeiras de Belém animou a praça dos Estivadores, localizada na Boulevard Castilho França, na noite deste sábado, 17, com muita música, brincadeiras e tacacá.

O evento é promovido pela Associação das Tacacazeiras e Comidas Típicas (Astacom), com o apoio da Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Economia (Secon), e segue até o domingo, 18.

Mais de 15 barracas com venda de tacacá e outras comidas típicas ofereceram aos visitantes uma das maiores iguarias da culinária paraense. A aposentada Graça Silva, de 71 anos, aproveitou o festival e o tacacá ao lado da família.

“Trouxe minha família para apreciar o bom tacacá. Amo as comidas típicas da nossa terra e acho muito importante esse tipo de iniciativa, pois valoriza o trabalho de quem vende o tacacá e a nossa culinária”, comentou.

Atualmente, a Secon conta com 93 permissionários cadastrados que atuam no segmento de comidas típicas, que está inclusa a comercialização do tradicional tacacá. O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, visitou o festival e anunciou que a prefeitura vai criar uma política de valorização para as tacacazeiras.

“Eu quero parabenizar, em primeiro lugar, as tacacazeiras de Belém. Após o festival, vamos reunir com elas e com a Secon, o Banco do Povo e outras secretarias para organizar uma política de valorização, de modo que o 4º Festival seja ainda mais potente, quem sabe em breve tenhamos, como vemos na Bahia as baianas com o acarajé, as tacacazeiras orgulhosas e com uma vestimenta linda, mas que seja marcante do ponto de vista da estética regional”, disse o prefeito Edmilson.

Ele adiantou que “queremos que o microcrédito alavanque a capacidade de fornecimento para que elas possam sair realmente da condição de microempreendedoras para pequenas comerciantes, pequenas empresas, mas não uma empresa qualquer, trata-se da produção de algo que é a alma do povo paraense, que é a expressão da nossa cultura”.

Data comemorativa – A tacacazeira Neide Sobrinho, de 38 anos, é uma das participantes do festival. A vendedora tem, há quase 30 anos, uma barraca de tacacá na avenida Nazaré. “Sou neta de uma tacacazeira que vendeu tacacá durante anos na avenida Nazaré. É um orgulho ver o nosso trabalho ser reconhecido É importante também ver a Prefeitura engajada em valorizar o nosso serviço”, comentou.

O festival também tem o objetivo de comemorar o Dia Municipal da Tacacazeira, celebrado anualmente no dia 13 de setembro, explicou a presidenta da Astacom, Ivonete Pantoja. “Estamos festejando o Dia Municipal das Tacacazeiras, que é comemorado no dia 13 de setembro. Escolhemos celebrar no final de semana para que as famílias pudessem vir e provar as nossas comidas típicas”.

Segundo o secretário em exercício da Secon, Carlos Marques, a Prefeitura de Belém vem apoiando o eventos e valorizando o trabalho das tacacazeiras. “Apoiar eventos como esse revela o reconhecimento dessas trabalhadoras pela Prefeitura e pelo público em geral”, ressaltou.

Serviço – O III Festival do Tacacá segue neste domingo, 18, das 18h às 22h, na praça dos Estivadores, localizada na Boulevard Castilho França.

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém/Foto: Marcos Barbosa