Festival de Açaí acontece em Ananindeua pela primeira vez

Show e muita diversão marcaram o 1° Festival do Açaí de Ananindeua, realizado para comemorar o Dia Municipal do Batedor Artesanal de Açaí, nesta terça-feira, 11. O público pode aproveitar tudo que o açaí oferece de melhor, com produtos de qualidade e variados. Além de apresentação de grupos de carimbó.

Valorizar e divulgar o trabalho dos empreendedores que utilizam o açaí como matéria prima foram também um dos objetivos do evento. E ainda fomentar a economia do município, gerando renda aos batedores de açaí.



Samuel da Silva, é empreendedor e está há apenas 1 mês e meio no ramo e viu a participação no Festival como um oportunidade para divulgar seu produto e ganhar mais capital. “Como estou começando e precisamos de capital e mostrar o nosso produto, esse evento foi essencial para nós e superou todas as nossas expectativas de vendas, vendemos tudo. Comemorar o dia do batedor dá mais visibilidade para os profissionais e valorização. Fico muito agradecido por ter tido esse oportunidade”.



Além do açaí comercializado por empreendedores que já receberam o selo de qualidade “Açaí Bom Que Só”, disponibilizado pela Prefeitura de Ananindeua, o público presente aproveitaram as farinhas de mandioca e de tapioca, charque frito, camarão, pescados e mariscos. Exposição de outros produtos derivados do açaí, como licor, sorvetes e picolés, biojóias de açaí, cosméticos e a já famosa bebida aromática feita a partir do caroço de açaí, também estiveram no evento.

Lorena Santos, moradora da cidade nova aproveitou para almoçar e gostou muito da iniciativa. “Estou achando muito interessante esse festival acontecendo pela primeira vez no município, não só para nós aproveitarmos o que há de melhor no açaí, mas também para divulgar esses profissionais”.



O evento foi organizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedec) que convidou também empresas que comercializam equipamentos de proteção individual (EPIs), máquinas, filtros e a Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará (EMATER-PA) e, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária da Amazônia Oriental (EMBRAPA), que levaram informações científicas e técnicas sobre os usos do açaí, manejo e produção.



A farmacêutica e gastrológa Luciana do Nascimento levou a família toda para almoçar um prato bem paraense que é o açaí. “Achei muito interessante porque é o dia em que comemora uma profissão que até então não era reconhecida, e eles que preparam um alimento tradicional nosso e que já é até exportado. Uma fruta que têm uma história e é muito legal e louvável comemorar. Está bem regional”.

EQUIPAMENTOS

Trinta batedores de açaí ganharam tanques de branqueamento, equipamento indispensável no processo do produto, pois remove gases dos tecidos reduzindo a carga microbiana, o qu elimina os possíveis riscos a saúde, tornando o açaí mais saudável e segura para o consumo.

Os batedores foram selecionados pela Sedec por meio da Casa do Açaí, coodenada pela Secretaria e que é responsável por qualificar os produtores e batedores de açaí no município, levando mais qualidade aos seus produtos.



Todo o investimento da prefeitura por meio da Sedec visa desenvolver a economia local, além de valorizar e oferecer mais qualidade no produto e trabalho dos batedores.

Davi de Souza foi um dos batedores que ganharam o equipamento e agradeceu pelo item que será essencial para aumentar a qualidade de seu produto. “Esse equipamento representa melhorias para nós, veio na hora certa, porque não tínhamos condições de comprar ainda um. Graças a Deus foi uma benção, vai melhorar a qualidade do meu açaí e das vendas”.

Por: Roberto Barbosa

Imagens: Ascom/PMA