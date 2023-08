Festival de chocolate e flores do Pará já recebeu mais de 70 mil visitantes

O Festival Internacional do Chocolate e do Cacau – Chocolat Amazônia – e Flor Pará 2023, realizado no Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia desde 17 de agosto, será encerrado no domingo (20), mas já apresenta números expressivos. No terceiro dia de programação havia recebido cerca de 70 mil visitantes, e deve alcançar a marca histórica de 100 mil até o encerramento. Na noite deste sábado (19), o governador Helder Barbalho visitou os estandes, que comercializam produtos da cadeia produtiva do cacau paraense.

“Esses números significam a adesão da população a esta causa linda, e, acima de tudo, a valorização e o prestígio para aqueles que acreditam na produção, na força da agricultura familiar, naqueles que fazem dessa atividade a sua renda. Esse é o caminho rumo a uma solução sustentável para o uso da terra no nosso Estado. O Pará está se protagonizando, se consolidando como um grande líder da Amazônia na agenda da sustentabilidade, que busca conciliar a floresta viva, a floresta em pé, com a necessidade de produção sustentável para gerar emprego e renda, e garantir a quem vive nas áreas rurais o próprio sustento”, destacou o chefe do Executivo estadual.

Depois de cumprimentar expositores e conhecer alguns dos produtos da bioeconomia expostos, Helder Barbalho entregou certificados de participação a um produtor de cacau e a um produtor de flores, em reconhecimento a todos os participantes da oitava edição do festival na capital paraense.

Potencial – Giovanni Queiroz, titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), responsável pela realização do evento, viabilizado por recursos do Fundo de Desenvolvimento da Cacauicultura do Pará (Funcacau), enalteceu a possibilidade de mostrar as potencialidades do Pará em flores e sabores.

“É uma festa extraordinária. Belém merece conhecer toda essa produção incrível da nossa terra. Os produtores estão felizes em poder mostrar suas produções artesanais. São mais de 600 presentes! É uma determinação do governador: estimular a produção para alavancar a economia e garantir dignidade a todos. Ganha o Pará, ganha nosso povo”, disse o secretário.

Naiara Chaves, integrante da CooperCau, criada no município de Novo Repartimento, no sudeste paraense – e uma das dezenas de cooperativas no evento -, participa pela primeira vez como expositora, mas já aprovou a experiência. “As pessoas estão gostando de conhecer nossos produtos. Muita gente não conhece, não sabe que existe esse tipo de produção no Pará. Já tem gente comprando pra dar de presente pra família, ou trazendo familiar para provar. Esse evento é um jeito de nos ajudar. É gratificante poder participar”, contou a produtora.

A chocolate maker Márcia Nóbrega, da empresa Lábios de Mel, produtora de São Francisco do Pará, município do nordeste paraense, também aproveita a programação para tornar sua marca mais conhecida.

“Eu agradeço ao governo do Estado por essa oportunidade de podermos mostrar o nosso Pará. Fazemos os subprodutos do cacau: licor, brigadeiro da geada, brigadeiro 70%, bolo de cacau 70%. É uma satisfação ver o público maravilhado em descobrir que aqui é feito esse tipo de produto”, acrescentou.

Fonte: Agência Pará/Foto: Rodrigo Pinheiro/Ag Pará