Festival de Cinema: 4ª edição do FestAlter traz rodada de negócios

A 4ª edição do Festival de Cinema de Alter do Chão/ 2022 terá rodada de negócios. Na ocasião, produtores, diretores e todos os realizadores terão a oportunidade de apresentar projetos a alguns dos principais canais de TV a cabo do Brasil. Uma excelente oportunidade para ajudar no restabelecimento e desenvolvimento do mercado cultural brasileiro, um dos setores mais importantes para a economia deste país.



A promoção dessa “rodada de negócios”, dentro de um evento internacional como o “FestAlter2022”, também pode colaborar na divulgação de novos trabalhos, na geração de novos negócios e descobertas de jovens talentos, apontar rumos, diretrizes, histórias inusitadas e caminhos diferenciados para o audiovisual brasileiro.



“O mundo todo vai está vendo Alter do Chão e com esse apoio da Prefeitura de Santarém, da Secretaria de Cultura, ela nos dá a possibilidade de levar as crianças, levar os jovens, pra ver cinema, como tivemos em 2019, crianças que saíram de comunidades de outro lado do Tapajos pra ver cinema pela 1ª vez. Foi emocionante! E esse ano nós vamos fazer novamente.”, destacou Loca Farias, diretor geral do evento.



Para participar, basta fazer o cadastro no link: https://festivaldealterdochao.com.br/#inscricao-projetos. As inscrições vão até o dia 29 de outubro.



A 4ªedição do Festival de Cinema de Alter do Chão será realizada de 16 a 20 de novembro, em formatos presencial e online, e tem apoio da Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SEMC).



“A importância deste festival já foi explicada, é a oportunizaação de todos os trabalhadores do audiovisual. Traz um incremento econômico para a cidade de Santarém. É importante porque a gente preserva a nossa cultura. Eu fico muito feliz em apoiar o Festival, com a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria de Cultura.”, destacou Luís Alberto Pixica, gestor da SEMC.



Imagem: Agência Santarém