Festival De Gastronomia na Ilha do Combu será neste final de semana

A ilha do Combu vai realizar neste sábado (23) e domingo (24) no horário das 8h30 às 17h00 o Festival Gastronomia das Ilhas, que oferece uma vasta opção da culinária paraense para os visitantes que passarem pela ilha.

O Festival é realizado pela Prefeitura de Belém, através da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém ( Codem), em parceria com a Belémtur e Universidade da Amazônia ( Unama), serão reunidos 13 restaurantes localizados do outro lado da margem do rio Guamá, de frente para a capital do estado.

Os estabelecimentos que compõem o festival vão oferecer pratos no valor especial com preço individual de R$ 59,90 com direito a entrada, prato principal e sobremesa.

Estará disponível 30 basecos exclusivos com embarque e desembarque no terminal hidroviário Ruy Barata (Praça Princesa Isabel/Condor) que fará rotas com destino aos restaurantes participantes.

Foto: viajali

Jornalista: Marina Moreira