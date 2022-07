Festival de Gramado 2022: Confira a seleção completa de filmes da mostra competitiva

Na última sexta-feira (8), a organização do Festival de Cinema de Gramado anunciou os filmes das mostras competitivas da 50ª edição, que acontece entre os dias 12 e 20 de agosto deste ano. Com mais de mil títulos inscritos, cinquenta produções foram selecionadas, sendo estes divididos em curtas e longas-metragens brasileiros, estrangeiros e, especificamente, gaúchos.

Com destaques para todas as regiões do Brasil e produções da América do Sul, do Norte e Europa, o importante evento cinematográfico entregará 49 prêmios kikito e 11 Troféus Assembleia Legislativa, além das tradicionais homenagens com os Troféus Oscarito, Eduardo Abelin, Kikito de Cristal e Cidade de Gramado

Assim como no ano passado, o Festival de Gramado também será exibido na televisão, com cinco filmes sendo veiculados pelo Canal Brasil e disponibilizados no Globoplay durante o evento. Em paralelo, as cerimônias, debates e exibições voltam a acontecer em formato presencial. Confira abaixo todos os filmes selecionados para a mostra competitiva!

LONGAS-METRAGENS BRASILEIROS



A MÃE | São Paulo

Direção: Cristiano Burlan



A PORTA AO LADO | Rio de Janeiro

Direção: Julia Rezende



MARTE UM | Minas Gerais

Direção: Gabriel Martins



NOITES ALIENÍGENAS | Acre

Direção: Sérgio de Carvalho



O CLUBE DOS ANJOS | Rio de Janeiro

Direção: Angelo Defanti



O PASTOR E O GUERRILHEIRO | Distrito Federal

Direção: José Eduardo Belmonte



TINNITUS | São Paulo

Direção: Gregório Graziosi

LONGAS-METRAGENS ESTRANGEIROS



9 | Uruguai, Argentina

Direção: Martín Barrenechea e Nicolás Branca



CUANDO OSCURECE | Argentina e Uruguai

Direção: Néstor Mazzini



EL CAMINO DE SOL | México

Direção: Claudia Sainte-Luce



INMERSIÓN | Chile, México,

Direção: Nicolas Postiglione



LA BODA DE ROSA | Espanha e França

Direção: Iciar Bollain



LA PAMPA | Peru, Chile e Espanha

Direção: Dorian Fernández Moris



O ÚLTIMO ANIMAL | Portugal e Brasil

Direção: Leonel Vieira

LONGAS-METRAGENS GAÚCHOS



CASA VAZIA | Santana do Livramento e Rivera

Direção: Giovani Borba



CAMPO GRANDE É O CÉU | Mostardas

Direção: Bruna Giuliatti, Jhonatan Gomes e Sérgio Guidoux



DESPEDIDA | Pelotas, Porto Alegre e Viamão

Direção: Luciana Mazeto e Vinícius Lopes



DOG NEVER RAISED – CACHORRO INÉDITO | Porto Alegre e São Leopoldo

Direção: Bruno de Oliveira



5 CASAS | Dom Pedrito

Direção: Bruno Gularte Barreto

CURTAS-METRAGENS BRASILEIROS



BENZEDEIRA | Pará

Direção: Pedro Olaia e San Marcelo



DEUS NÃO DEIXA | Rio de Janeiro

Direção: Marçal Vianna



FANTASMA NEON | Rio de Janeiro

Direção: Leonardo Martinelli



IMÃ DE GELADEIRA | Sergipe

Direção: Carolen Meneses e Sidjonathas Araújo



MAS EU NÃO SOU ALGUÉM | São Paulo

Direção: Gabriel Duarte e Daniel Eduardo



O ELEMENTO TINTA | São Paulo

Direção: Luiz Maudonnet e Iuri Salles



O FIM DA IMAGEM | Paraná

Direção: Gil Baroni



O PATO | Paraíba

Direção: Antônio Galdino



SERRÃO | Minas Gerais

Direção: Marcelo Lin



SOCORRO | Pará

Direção: Susanna Lira



ÚLTIMO DOMINGO | Rio de Janeiro

Direção: Joana Claude e Renan Barbosa Brandão



UM TEMPO PRA MIM | Rio Grande do Sul

Direção: Paola Mallmann



SOLITUDE | Amapá

Direção: Tami Martins e Aron Miranda



TEKOHA | São Paulo

Direção: Carlos Adriano

CURTAS-METRAGENS GAÚCHOS



A DIFERENÇA ENTRE MONGÓIS E MONGOLOIDE | Porto Alegre, Canoas

Direção: Jonatas Rubert



APENAS PARA REGISTRO | Porto Alegre

Direção: Valentina Ritter Hickmann



DRAPO A | Encantado

Direção: Alix Georges e Henrique Lahude



FAGULHA | Porto Alegre

Direção: Jéssica Menzel e Jp Siliprandi



JOHANN E OS ÍMÃS DE GELADEIRA | Porto Alegre

Direção: Giordano Gio



O ABRAÇO | Porto Alegre

Direção: Gabriel Motta



MADRUGADA | Rio Grande, Pelotas

Direção: Leonardo da Rosa e Gianluca Cozza



MBY’A NHENDU | Porto Alegre, Maquiné e Camaquã

Direção: Gerson Karaí Gomes



MORA | Porto Alegre

Direção: Sissi Betina Venturin



NAÇÃO PRETA DO SUL – O CURTA | Porto Alegre

Direção: Nando Ramoz e Gabriela Barenho



NÓS QUE FAZEMOS GIRAR | Porto Alegre

Direção: Lucas Furtado



OLHO POR MIM | Porto Alegre

Direção: Marcos Contreras



PERFECTION | Gravataí

Direção: Guilherme G. Pacheco



POSSA PODER | Porto Alegre

Direção: Victor Di Marco e Márcio Picoli



SINAL DE ALERTA LORY F | Porto Alegre

Direção: Fredericco Restori



SINTOMÁTICO | Porto Alegre

Direção: Marina Pessato



TUDO PERMANECE EM CONSTANTE MOVIMENTO | Porto Alegre

Direção: Cristine de Bem e Canto

Por Nathalia Jesus

Foto: Reprodução