Festival de Natação no Cassazum ganha repercussão positiva dos dirigentes

Foi realizado no parque aquático do Cassazum, o Festival de Natação Mirim promovido pela Federação Paraense de Desportos Aquáticos – FPDA. O evento contou com o apoio do clube militar, à frente os suboficiais Yedo Mendes e João Ribeiro, respectivamente, presidente e vice-presidente, que organizaram todas estruturas para realização da competição que envolveu as categorias de 6 a 8 anos masculino e feminino.

O evento no clube militar recebeu um excelente público. Os torcedores incentivaram seus atletas preferidos desde o início das provas disputadas durante desenrolar do festival que contou com as participações do Clube do Remo, Cassazum e Bel-01.

O principal objetivo do festival foi observar e incentivar os talentos da garotada, futuros novos atletas para a natação brasileira, pois, segundo declarações do treinador decano Domingos Ferreira, que, prestígiou, o festival, “a natação paraense sempre despontou no cenário nacional com a descoberta de novos valores, começando justamente nas categorias mirim e petiz, com apoio da própria Federação Paraense de Desportos Aquáticos e também dos clubes para revelar novos nadadores”.

Domingos Ferreira parabenizou o trabalho realizado pela Comissão Técnica do Cassazum, por meio dos professores Antônio Marinho e Heloísa Helena Rodrigues, com respaldo do diretor de natação, Marcos Aurélio Ribeiro da Silva, e apoio total da atual diretoria encabeçada pela dupla Yedo Mendes e João Ribeiro.

O Festival de Natação contou com as presenças do presidente da Confederação Sul-Americana de Natação, Luiz Fernando Coelho, e do presidente da FPDA, Mauro Freitas. Eles enalteceram a organização da programação que recebeu o apoio também da Suboficial da Aeronáutica Kátia Simone Romano Mata. Os nadadores receberam brindes oferecidos pela Concessionária 4M Veículos, Meias Joker Socks, Boulevard 2 Piso e Grão-Pará 1Piso.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar