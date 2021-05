Festival de Ópera do Theatro da Paz chega ao 20º ano mais acessível e inclusivo

Na noite desta quinta-feira (13), milhares de pessoas estiveram no foyer Theatro da Paz, por meio da TV Cultura (Canal 2.1) e do canal da Secult no Youtube, para celebrar os 20 anos do Festival de Ópera do Theatro da Paz (FOTP), o segundo mais antigo do país. O público pôde conferir diversas apresentações de canto lírico, vídeos de edições passadas e trechos dos resultados do Curso de Formação, realizado em 2020, além de entrevistas e detalhes das diversas novidades deste ano.

Assim como no ano passado, o Theatro da Paz segue fechado ao púbico, devido à crise sanitária. A abertura do Festival foi transmitida cumprindo todas as medidas de segurança e proteção à covid.

O programa iniciou com a mensagem do governador Helder Barbalho, que ressaltou a grandeza do Festival e o destacou como motivo de orgulho. “Na demonstração da cultura da pujança e do talento de tantos paraenses que fazem a ópera no nosso Estado e que encontram neste festival um momento de encontro de congraçamento o ápice para mostrar a beleza e a qualidade da ópera e da cultura no nosso Estado”, pontuou o Governador.

A Secretária de Estado de Cultura, Ursula Vidal, destacou o Festival como uma das políticas públicas que cria um ambiente não só de formação de platéia, profissionalização, movimentação econômica, mas principalmente de acessibilidade. “As nossas óperas são extremante acessíveis, principalmente nessa gestão, em que a política de acesso foi simplificada, com preços mais acessíveis, com restas abertas ao público. Então a gente quer que a Ópera chegue às pessoas levando obras possíveis de serem montadas, inclusive a outros territórios. Queremos que a Ópera seja do Theatro da Paz, mas que ela seja das população do Pará”, explica Ursula.

Quem também se destacou na noite foi o quarteto de cordas formado pelos músicos Fábio Santos, Allan Gomes, Haroldo Correia e Gustavo Borges e a pianista Ana Maria Adade. As sopranos Kézia Andrade, Luciana Tavares e Lanna Bastos, o tenor Antonio Wilson e o barítono Idaias Souto também tiveram grande responsabilidade no brilhantismo da noite de abertura ao interpretarem trechos de composições de Carlos Gomes, Gershwin, Puccini, Mozart e Verdi, as óperas La Bohème, Porgy and Bess, Un ballo in maschera, A flauta mágica e Colombo.

“Ao longo de 20 anos de história fomos construindo um casting de cantores, produtores, cenógrafos e cenotécnicos, de toda uma equipe que é multidisciplinar que trabalha nos bastidores e nos palcos que hoje nos permite fazer ópera como nós fizemos no passado, trazendo convidados mas essencialmente com coro, orquestra, com toda essa equipe técnica formada aqui”, destacou o Diretor do Theatro da Paz, Daniel Araújo.

Durante a entrevista, Daniel também comentou ainda sobre outro diferencial da 20º edição do Festival: o Selo Comemorativo de 20 anos e seus desdobramentos. O selo foi escolhido pelo público, por meio das redes sociais da Secult. A opção vencedora foi inspirada nos traços do Theatro da Paz, que foi erguido durante a Belle Époque como o primeiro teatro de ópera do Norte e um dos cinco primeiros de todo o Brasil, e carrega tradição e história ao longo desses 143 anos de existência.

Confira as novidades do XX Festival de Ópera do Theatro da Paz

Este ano, o Festival de Ópera terá participação no Projeto Sons de Liberdade, desenvolvido pela Secult em parceria com a Secretaria de Administração Penitenciária. O projeto pioneiro visa a capacitação de mão de obra especializada para integrar a cadeia produtiva dos espetáculos artísticos, além de aplicabilidade de técnicas terapêuticas como meditação guiada, audição de repertório musical específico em áreas de convivência do público-alvo do projeto e oficinas de cenotecnia, figurino e visagismo, além de canto coral.

Em 2021, a terceira edição do Curso de Formação vai ofertar 90 bolsas para cantores e técnicos de teatro e ópera. As aulas terão duração de cinco meses a partir de junho, mas seguirão em formato virtual. O Curso de Formação em Ópera foi criado em 2019 e ofertou 20 bolsas para cantores líricos. Já em 2020, o projeto foi ampliado para 80 alunos bolsistas, entre técnicos e cantores, que necessitaram desse auxílio emergencial devido à situação de vulnerabilidade ocasionada pela pandemia.

Este ano também, a Secult Pará realiza parceria com a Secretaria de Cultura do Amazonas, com a concessão de cinco bolsas para técnicos e cinco para cantores amazonenses. As 80 restantes são voltadas para cantores e técnicos do Pará. Para ministrar o curso, que será em formato EAD, o festival terá a participação de especialistas com reconhecimento nacional e internacional, assim como palestras e webinários direcionados à formação de profissionais da ópera e ao público em geral.

O conteúdo completo sobre a abertura do XX Festival de Ópera do Theatro da Paz, assim como conteúdos do XIX Festival de Ópera, podem ser acessados no canal do Youtube da Secult ou do Theatro da Paz.

Texto: Josie Soeiro (Ascom/Secult)

Foto: Leandro Tocantins / Secult

Por Iego Rocha (SECULT)

Fonte: Agência Pará