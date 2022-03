Festival de Tempero de Origem será neste final de semana no Parque da Residência

Neste final de semana, nos dias 26 e 27 de março, o Festival Gastronômico “Tempero de Origem”, será apresentado no Parque da Residência, em Belém, o queijo do Marajó e a farinha de Bragança, produtos que recebem apoio do Forúm Técnico de Indicações Geográficas e das Marcas Coletivas do estado do Pará serão apresentados mais uma vez.

O Festival apresenta uma programação de gastronomia e cultura alimentar, com foco nos sabores e produtos do nosso estado do Pará. O evento reuni chefes, cozinheiros, produtores, trabalhadores da agricultura familiar e empreendedores. O público vai poder curtir as atrações musicais e culturais, exposições, palestras e demais serviços. O evento acontece no Parque da Residência, a partir das 10h até as 21h.

O festival gastronômico tempero de origem é promovido pelo governo do Pará, através da secretaria de estado de turismo, e órgãos parceiros.

Acompanhe a grade completa:

Sábado

26/03

10h Abertura da Feira de Produtores e

Restaurantes

Exposição de Bonsais

• Cia de Teatro Luzes com o espetáculo

A Lenda da Espada de Prata

12h Abertura oficial

Samba com Ruth Costa

12h30 Cozinha Show: Cupcake sem Glúten e

sem Lactose

Chef: Andréa Pinto

1h20 Cozinha Show: Filhote no Bisque de

Camarão e Pé de moleque com tapioca

Chef: Kenny Nogueira

114910 Cozinha Show: Mini Hambúrger Sol do

Marajó

Chef: Vanja Rodrigues

Sábado

26/03

15h Cozinha Show: Filé com Manteiga de

Cachaça de Jambu e Macaxeira Rosti

Chef: Esther Weyl

16h Palestra Técnica: “Belém: Cidade

Criativa da Gastronomia” com Lélio

Costa da Silva

16h20 Cozinha Show: Rolinho de Mapará com

Chicoria e Redução de Tucupi

Chef: Gisele Arouck

17h10 Palestra Técnica: “Marcas Coletivas”

com Karine Sarraf

18h20 Cozinha Show: Mujica Amazônica

Chef: Juliana Dias

19h Show de Félix Robatto

Domingo

27/03

10h Abertura da Feira de Produtores e

Restaurantes

Contação de História com Adriana Cruz

Exposição de Bonsais

12h Show de João da Hora

12h30 Cozinha Show: Biscoitos Decorados

sem Glúten e sem Lactose

Chef: Monik de Albuquerque

13h20 Cozinha Show: Bolinho de Piracuí

com Maionese de Açaí

Chef: Odete Macedo

14h Cozinha Show: Páscoa Raiz – Ovo de

Páscoa Regional

com Dra. Luciana Ferreira

14h50 Cozinha Show: Cookies Amantegados

de Chocolate e Amêndoas

Chef: Barbara Brelaz

Domingo

27/03

15h40 Palestra “O Tucupi e suas Propriedades”

com Dra. Brenda Brito

16h Cozinha Show: Camarão no Creme de

Pupunha e queijo do Marajó

Prof: Antônio Comaru

16h50 Palestra “A Versatilidade do mundo do

Chá e Café” com Prof. Márcia Soutello

17h10 Cozinha Show: Pirarucu do Frito do

Rubão

Chef: Rubão

18h Palestra “Cozinha de Fusão Amazônica”

com Chef Raul Moreira

18h20 Cozinha Show: Panceta Suína à

Pururuca, glaceada no Arube e Tucupi

Negro com purê de Cará Roxo

Chef: Edvaldo Caribé

19h Show de Lucinha Bastos

Foto: Divulgação