Festival do Carimbó de Marapanim conta com programação variada durante três dias

A partir desta sexta-feira (02), o município de Marapanim, no nordeste do Pará, sediará o tradicional Festival do Carimbó. O Festival segue até domingo (04) e reunirá dezenas de atrações musicais e culturais na Praça das Vitórias, sede do município.

Está é a 11ª edição do Festival, viabilizada pelo governo do estado, por meio da Fundação Cultural é uma realização da Prefeitura de Marapanim, em parceria com a Associação Marapaniense de Agentes Multiplicadores do Turismo (Amatur), com patrocínio da empresa Equatorial Energia, por meio da Lei Semear.

O evento será gratuito, o público poderá conferir shows de 16 grupos, apresentações de dançarinos e cantores de carimbó, o concurso “A Mais Bela das Sereias”, Barracão das Tradições e o show de encerramento da cantora Lia Sophia.

A apresentação do grupo “As Boiunas”, uma novidade para o Festival deste ano, é uma homenagem às mulheres a partir do conceito “A voz da mulher no curimbó”.

Serviço: Festival do Carimbó de Marapanim. De 02 a 04 de dezembro, a partir de 17 h, na Praça das Vitórias, em Marapanim.

Programação

Dia 02/12

– Cortejo pela cidade com o Grupo “Felicidade não tem idade”

– Fincada do Mastro de São Benedito

– Apresentação do Grupo “Felicidade não tem idade”

– Mostra Coreográfica dos grupos de Carimbó de Marapanim

– Encontro e apresentação de grupos de carimbó no Barracão das Tradições

Dia 03/12

– Mostra Coreográfica dos grupos de carimbó de Marapanim

– Concurso “A Mais Bela Sereia”

– Homenagem “A voz da mulher no curimbó”

– Encontro e apresentação de grupos de carimbó no Barracão das Tradições

– Show de um convidado especial

Dia 04/12

– Mostra coreográfica e de grupos de Carimbó

– Escolha da Rainha do Carimbó

– Retirada do Mastro

– Encontro e apresentação de grupos de carimbó no Barracão das Tradições

– Show de Lia Sophia

Foto Divulgação