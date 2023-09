Festival dos Botos: Tucuxi aposta na união e encanta o público na primeira noite de disputa

O 25º Festival dos Botos do Çairé 2023 começou na noite de anteontem, sexta-feira, 16, com a apresentação do atual campeão, o Boto Tucuxi, que está em busca do 12º título e do bicampeonato. No Lago dos Botos, a beleza de cores, coreografias e a sensualidade da cabocla borari e do faceiro boto cinza deram o tom e levantaram o público. Nesta edição, que marca os 50 anos de retomada da festa do Çairé, o Tucuxi defendeu o tema: Yandé, o Çairé!, uma referência aos ancentrais indígenas boraris, a aldeia, a vida, a tradição, o povo, os caciques, os encantados, os artesãos, os catraieiros, os rezadores, os barraqueiros, as doceiras e todos os atores que fazem do Çairé, a maior maior manifestação folclórica do Oeste do Pará. A noite contou com ainda com o show nacional de Flávio José e o show regional de Izellon e Banda.

A apresentação do boto cinza levantou a plateia, que lotou o Lago dos Botos. Com aproximadamente 1000 brincantes, o Tucuxi investiu em grandiosas alegorias e apostou na união para garantir o bicampeonato. O tema, com a palavra indígena, Yandé, remete ao espírito colaborativo. A palavra significa nós ou nossos. Exatamente o trabalho cooperativo que faz a festa e apresentação dos botos.



“É um passo, uma coreografia, a confecção das fantasias, a construção das alegorias. O tema que escolhemos não foi por acaso. Fizemos um resgate a essa retomada do festival e destacamos a união, o espírito construtivo e de colaboração que permeia o boto Tucuxi. É com essa união, que fez essa apresentação linda, que esperamos e estamos muito confiantes em conquistar nosso bicampeonato”, destacou o presidente do Boto Tucuxi, Toninho Araújo.

Quem esteve pela primeira vez na festa não se decepcionou. A artista visual e grafiteira, Isa Muria, é do município de Curuçá, no Nordeste Paraense, e ficou encantada com o que viu.

“Está sendo uma experiência incrível, uma honra e uma alegria conhecer todo mundo e conhecer essa cultura que também faz parte da nossa cultura paraense. A apresentação do Tucuxi muito primorosa, deu pra ver que toda galera ensaiou, se dedicou, as alegorias perfeitas. Então tá todo mundo de parabéns o povo do Tapajós”, exaltou Isa.



O secretário de Cultura, Luís Alberto Pixica, comentou sobre a grandiosidade do espetáculo. “O Tucuxi se apresentou com muita eficiência. Estão todos de parabéns, diretoria, coreógrafos, artistas, dançarinos. Esperamos hoje, também, um grande espetáculo do Boto Cor de Rosa”.

A apresentação do Tucuxi foi acompanhada por quatro jurados que avaliaram os itens: Apresentador, Cantador, Rainha do Çairé, Cabocla Borari, Curandeiro, Rainha do Artesanato, Boto Homem, Boto Animal, Rainha do Lago Verde, Carimbó, Organização do conjunto folclórico, Alegorias; Ritual, Letra e música.



Hoje, a noite no Lago dos Botos será toda do Cor de Rosa. A partir das 21h, o boto rosa levará ao público o tema A Grande Festa do Çairé, celebrando os 50 anos da retomada da festa, que ocorreu em 1973, quando aconteceu o seu resgate, após a igreja católica ter estabelecido limites rígidos de distância e silenciamento em relação as chamadas festas de santo em 1943, proibindo assim, a festividade.

Imagens: Agência Santarém