Festival dos Botos: Tucuxi e Cor de Rosa preparam-se para a disputa

Começou ontem, sexta-feira, 15, a grande disputa entre os botos Tucuxi e Cor de Rosa. O primeiro a entrar em cena é o Tucuxi, logo mais, às 21h, com o tema Yandé, o Çairé!, já o Cor de Rosa, se apresenta no sábado, 16, com o tema A Grande Festa do Çairé. O Festival dos Botos faz parte da programação da maior manifestação cultural do Oeste do Pará, o Çairé, que esse ano tem como tema Tradição e Arte em Alter.



O Tucuxi busca mostrar através de seu espetáculo que o Çairé sempre foi, e sempre será feito por nós, que se refere aos indígenas boraris, os ancestrais, a aldeia, a vida, a tradição, o povo, os caciques, os encantados, os artesãos, os catraieiros, os rezadores, os barraqueiros, as doceiras e muitos outros que estão e são o território.



O espetáculo Yandé, o Sairé traz na sua essência a coletividade e a união do povo borari, e faz alusão ao resgate da festa que aconteceu no ano de 1973, e que neste ano completa 50 anos da sua retomada.



O tema do Boto Cor de Rosa foi inspirado em uma reportagem de um site sobre a festa do Çairé, que apresentava a tradição secular como A Grande Festa do Çairé. O tema, segundo a Assessoria do Bot, vai ao encontro do momento que estamos vivendo, pois, neste ano celebramos os 50 anos da retomada do Çairé, que ocorreu em 1973, quando aconteceu o resgate da festa após a igreja católica ter estabelecido limites rígidos de distância e silenciamento em relação as chamadas festas de santo em 1943, proibindo assim, a festividade.

APRESENTAÇÕES

Neste ano teremos dois técnicos da Fundação Nacional de Artes (Funarte), um diretor de Artes Cênicas e o outro diretor de Artes Técnicas, ambos de Brasília, e uma Dra. em Cultura, que participarão do festival como jurados.



A apresentação do Boto Tucuxi será na noite desta sexta-feira, 15, no Lago dos Botos. Participarão do espetáculo aproximadamente 500 pessoas, que estão se preparando há cerca de 4 meses. Com 24 anos de história, o Tucuxi foi fundado em 20/02/1999, data da fundação do Grupo Sócio Cultural Boto Tucuxi, que esse ano entrará no grande palco com 12 alegorias, na busca pelo 12º título.



O Boto Rosa, em 26 anos desde a sua primeira participação em 1997 do Çairé, coleciona 11 títulos. São 22 anos de concurso no Lago dos Botos. Este ano, conta com 10 alegorias principais, além dos módulos interativos da cênica. Os ensaios começaram 45 dias antes do evento, e a preparação do espetáculo envolve cerca de 1000 pessoas. Importante ressaltar que os grupos folclóricos como quadrilha e carimbós, começam sua preparação cerca de seis meses antes do Çairé, e muitos desses brincantes, também, participam das apresentações do Çairé.



O secretário de Cultura (Semc), Luis Alberto Pixica, destacou a importância do Çairé e a imersão na cultura borari em quem vivencia o Çairé.



“O çairé é uma manifestação religiosa e profana, e nesse sentido, estamos buscando mostrar a verdadeira essência do Çairé, que é o rito tradicional religioso, que faz parte da cultura Borari há mais de 350 anos. Nesse final de semana, vamos ter uma verdadeira imersão na cultura Borari. Vamos poder vivenciar o Çairé, que começou no sábado passado com a busca dos mastros. Nesta quinta-feira (14), começou com a alvorada. A gente vai poder ter um envolvimento profundo, conhecer tanto pela vivência, como por meio da apresentação dos botos, a cultura do Çairé, a cultura borari, que só consegue compreender quem vivencia”, destacou o titular da pasta.



O festival é organizado pelas duas agremiações e coordenado pela Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc). As duas noites de disputa entre os botos Cor de Rosa e Tucuxi serão transmitidas pelas redes sociais da Prefeitura de Santarém (Facebook, Instagram e Youtube) e, também, pela Cultura Rede de Comunicação, com exclusividade para todo o estado o Pará, tela TV Cultura, além do Portal e, também, o aplicativo, a partir das 21h.

O Çairé 2023 tem o patrocínio master do Instituto Cultural Vale, patrocínio da Equatorial Energia, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet, Devassa e Vivo através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura – Semear, parceria do Banpará e Guaraná Tuchaua. A realização está sob a responsabilidade da agência Namazônia, Comunidade de Alter de Chão, Prefeitura de Santarém e Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura.

Imagens: Agência Santarém