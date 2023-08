Festival Gastronomia das Ilhas fortalece e estimula o turismo na Ilha de Cotijuba

A Ilha de Cotijuba recebe neste sábado, 26, e domingo 27, o 5° Festival Gastronomia da Ilhas, promovido pela Prefeitura de Belém, por meio da Companhia Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem). O evento reúne 15 empreendedores, 75 chefs de cozinha e auxiliares, com geração de aproximadamente 300 empregos diretos e indiretos.

Antes da realização do evento, a 5ª edição trabalhou a qualificação da mão-de-obra local, com a oferta de cursos e oficinas, o que promoveu a qualidade das iguarias ofertadas na Ilha de Cotijuba.

Capacitação

A entrega dos certificados dos cursos e oficinas foi feita neste sábado, 26, pelo prefeito Edmilson Rodrigues e pelo presidente da Codem, Lélio Costa. Simbolicamente, cinco empreendedoras, das 179 certificadas nos cursos, receberam os certificados: Camila Barata (curso de combate a incêndio); Odilene de Carvalho (curso de precificação e montagem de pratos); Marlúcia da Silvia (curso de manipulação de alimentos); Glaucia Cristiane Rodrigues (curso de manipulação de aliementos) e Rita Marley (curso precificação e montagem de pratos).

“A Ilha de Cotijuba tem um potencial turístico muito forte, por isso é muito importante nos capacitarmos em todos os sentidos. É necessário porque vem muita gente de fora e nós precisamos estar preparados. Foi muito boa essa capacitação”, declarou a dona do Restaurante Na Ilha, Rita Marley.

Gastronomia e valor acessível para visitantes

Os moradores e os visitantes da Ilha de Cotijuba, que aproveitaram o fim de semana para aprenciar as belezas naturais do local, tiveram a oportunidade de experimentar os principais pratos da região, preparados especialmente para o Festival de Gastronomia. Todos eram compostos por entrada, prato principal e sobremesa, ao custo individual de R$ 59,90.

O objetivo principal do projeto Festival Gastronomia das Ilhas é fortalecer, divulgar e somar esforços para a manutenção do Selo Belém Cidade Criativa da Gastronomia, concedido em 2015 pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

O prefeito Edmilson Rodrigues destacou que o Festival da Gastronomia nas Ilhas é um investimento na vida. “Porque ela cria todas as possibilidades de aumentarmos a presença turística de pessoas de outros bairros de Belém, outras cidades, países, e melhorar, portanto, a vida de todo mundo. Isso é parte de um trabalho para manter a cidade com o Selo Belém Cidade Criativa da Gastronomia”, explicou o prefeito

Oportunidade para expandir empreendimentos

A proprietária da Pousada e Restaurante Farol, que funciona há 30 anos, Gláucia Silva, diz que o Festival da Gastronomia era muito aguardado pelos empreendedores da região. “O evento vai mostrar o que a nossa Ilha tem para oferecer, que não é só a praia. A gente trabalha com hortifrutes e artesanato, temos muitas coisas aqui. O dia de hoje está sendo um festejo aqui na Ilha, porque, há muito tempo, a gente esperava por esse festival”, afirmou a empreendedora.

A Pousada e Restaurante Farol apresentou ao público o prato composto por entrada de bolinho de piracuí com tucupi apimentado, prato principal de filhote moqueado na folha da bananeira, pirão de tucupi e arroz de coco, e sobremesa de tapioca com recheio de capim-santo.

Os proprietários do restaurante Farol das Estrelas, Glleyson Dangelo Rorrigues da Silva e a chef de cozinha Roberta de Fátima Motta, ficaram agradecidos pela oportunidade de participar do Festival Gastronômico e oferecer ao cliente a especialidade da casa: entrada composta de camarão rosa empanado na batata, prato principal moqueca capixada e sobremesa creme do céu.

“Somos gratos em participar do Festival. Isso fomenta muito o turismo e fortalece a divulgação da nossa culinária. É disso que precisamos aqui em Cotijuba. As pessoas precisam conhecer a nossa ilha, que é linda, próximo da cidade e com preço acessivel ao visitante”, contou Glleyson.

Parcerias

O Festival Gastronomia das Ilhas é coordenado pela Diretoria de Desenvolvimento e Negócios (DDN) da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem) e tem o apoio e parceria da Universidade da Amazônia (Unama), Movimento de Mulheres das Ilhas de Belém (MMIB), Banco do Povo (Donas de Si), Agência Distrital de Outeiro (Arout), Fundação Escola Bosque (Funbosque), Secretaria Municipal de Turismo (Belémtur), Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), Secretaria Municipal de Economia (Secon), Departamento de Vigilância Sanitária (Devisa/Sesma) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

“É uma alegria estar aqui, hoje, valorizando a região insular de Belém. Aqui nas ilhas é produzido alimento de qualidade. É um esforço da Prefeitura de Belém, determinado pelo prefeito Edmilson Rodrigues, para que fosse feito investimento na infraestrutura e formação de todos que trabalham com a gastronomia na nossa cidade. Nós temos uma gastronomia reconhecida em todo mundo”, afirmou o presidente da Codem, Lélio Costa.

Texto: Joyce Assunção

Fonte: Agência Belém/Foto: Macio Ferreira/Ag Belém