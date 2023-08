Festival Internacional de Chocolate e Flores celebra o sucesso de público

O Festival Internacional de Chocolate e Flores chegou ao fim na noite deste domingo (21), no Hangar Centro de Convenções, em Belém, com intensa movimentação do público. A estimativa é que 100 mil pessoas tenham circulado, ao longo de quatro dias, pelos estandes, que reuniram 600 produtores de cacau do estado e 50 expositores de plantas

O objetivo do Festival é promover o chocolate de origem da Amazônia, os negócios da cacauicultora do Pará e também estimular e impulsionar o comércio das plantas e flores tropicais.

Durante o encerramento, o secretário de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), Giovanni Queiroz, reiterou a importância do agricultor familiar para o fortalecimento da cadeia do cacau no estado. “A ampliação de áreas plantadas e ganho de produtividade são fundamentais na transformação da amêndoa em um delicioso chocolate”.

Marcos Lessa, detentor da marca Chocolat, agradeceu ao Governo do Estado pela parceria e aos expositores pelo sucesso do evento. “Sou admirador do trabalho que vem sendo feito no Pará, do cacau e do chocolate que vem liderando a produção no país e crescendo cada vez mais”.

Como parte da programação, iniciada na última quinta-feira (17), foram realizados fóruns técnicos para que os produtores buscassem se capacitar com palestrantes do estado e convidados internacionais.

A criatividade e as técnicas de manipulação da iguaria também chamaram a atenção dos visitantes: com 80 kg de chocolate de origem, a chef Tati Benazzi montou um bebê indígena de 90 cm e batizou de “Cauã”. Já o chef Léo Vilela modelou, com 120 kg de chocolate, uma mulher indígena chamada “Iara” com a proposta de mostrar a simbiose da natureza com os povos indígenas.

A funcionária pública Bárbara Almeida conta que é o segundo ano que ela prestigia e que aproveitou a ocasião para comprar produtos para levar para toda a família. “Já reservei minha orquídea e vou pegar meu chocolate. Esse ano está mais bonito que o ano passado”.

