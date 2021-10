Festival Internacional de Dança da Amazônia recebe mais de 60 artistas de Canaã

Pela primeira vez na história, Canaã dos Carajás tem mais de 60 artistas no Festival Internacional de Dança da Amazônia (FIDA). O evento, que é um dos maiores do tipo na América do Sul, reúne bailarinos de todo o Brasil e países vizinhos.

Artistas de Canaã serão os responsáveis pela abertura oficial do FIDA. O carimbó Carinã fará uma apresentação exclusiva em homenagem a Canaã e à prefeita Josemira Gadelha, que estará presente na abertura do Festival.

Além do carimbó, Canaã se apresenta nas modalidades balé clássico e street dance. A Fundação de Cultura Esporte e Lazer (Funcel) está dando total apoio aos artistas, com transporte, alimentação e hospedagem.

O festival começa nesta quinta-feira (21), às 19h30, e vai até sábado (23). As apresentações serão realizadas no Teatro da Paz, em Belém. Canaã dos Carajás deverá ser sede do evento no próximo ano.

Fonte: Blog Zé Dudu