Festival Pan-Amazônico de Cinema abre inscrições de filmes para mostras competitivas da 8° edição

Nesta quinta-feira (28), o Festival Pan-Amazônico de Cinema – Amazônia Fidoc, lança a inscrição de filmes documentários ou de ficção para as mostrar competitivas da 8ª edição, a ser realizada em novembro.

Podem ser inscritas obras finalizadas a partir de 1° de janeiro de 2020, e que tenham cópia de exibição em formato de acordo com as especificações técnicas previstas no regulamento, de autoria de realizadores de todos os países da Pan-Amazônia – Brasil, Bolivia, peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa.

Os realizadores, brasileiros e estrangeiros, devem acessar a Plataforma FilmFreeway e seguri as instruções de cadastro e upload de arquivos. A data limite para inscrever obras é 10/09/2022 e o regulamento completo pode ser acessado no site www.amazoniadoc.com.br

A realização é da ZFilmes Produções e Instituto Culta da Amazônia, com patrocínio do Instituto Cultural Vale via Lei Rouanet – Secretaria Especial de Cultura – Governo Federal, em parceria com a Fundação Cultural do Pará – Cine Líbero Luxardo; deputado federal Airton Faleiro; e Projeto Paradiso. Apoio cultural: Instituto Goethe, Casa de Estudos Germânicos (CEG) e distribuidora Estrela do Norte. Apoio institucional: Secretaria de Estado de Cultura do Pará (SECULT-PA) e Curso de Cinema da Universidade Federal do Pará (UFPA).

Foto: reprodução Jose Cendon/AFP