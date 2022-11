Festival Pan-Amazônico de Cinema anuncia filmes premiados na 8ª edição

Após dez dias de exibição de filmes de realizadores amazônidas, o Festival Pan-Amazônico de Cinema – Amazônia Fidoc encerrou as atividades deste ano no último domingo, 20, em Belém, anunciando os filmes premiados em 13 categorias. Com mostras de curtas e longas-metragens, ao todo, 35 filmes participaram da competição do festival, que teve como tema “O cinema de todas as Amazônias na luta pela floresta em pé” e ocorreu no Cinema Líbero Luxardo, da Fundação Cultural do Pará. Participaram ainda, 14 videoclipes de artistas da região, na mostra inédita do gênero no evento.

O acreano “Noites Alienígenas”, do diretor Sérgio de Carvalho, e o amazonense “Segredos do Putumayo”, dirigido por Aurélio Michiles, dividiram o prêmio de Melhor Longa-metragem da Mostra Pan-Amazônia. “Noites Alienígenas”, que traz a história de jovens da periferia de Rio Branco num contexto trágico de chegada das facções criminosas do sudeste do Brasil para a Amazônia, também foi o grande vencedor do Festival de Cinema de Gramado neste ano e teve sua primeira exibição no Norte do país durante a abertura do AmazôniaFIDOC.

Já “Segredos do Putumayo” denuncia a investigação de crimes contra comunidades indígenas cometidos pela Companhia Amazônica Peruana, que utilizava um sistema industrial-extrativo baseado em assassinatos e trabalho escravo no meio da selva amazônica. A Menção Honrosa da categoria foi entregue ao longa peruano “Samichay – Em busca da felicidade”, de Mauricio Franco.

“O júri decide por unanimidade conferir a premiação de melhor filme a dois títulos da competição, que dialogam com cenários e histórias que impactam a relação da Amazônia com o Brasil e com o mundo debatendo caminhos de ontem, de hoje e do amanhã”, destacou o corpo de jurados composto por Gustavo Soranz, Victor Lopes e Vânia Lima.

Na categoria de curta-metragem, o vencedor da Mostra Pan-Amazônia foi o peruano “Shirampari – A herança do rio”, de Lucia Florez; e as menções honrosas foram para o filme paraense “Benzedeira”, de San Marcelo e Pedro Olaia, e para o matogrossense “Itinerário de cicatrizes”, de Glória Albues. Os jurados foram Alex Damasceno, Amanda Aguiar e Joyce Cursino.

A diretora do Festival, Zienhe Castro, enfatizou que a missão das mostras é justamente trazer um apanhado da cinematografia dos nove países da Pan-Amazônia, observando contextos contemporâneos da produção dos filmes. “Este ano tivemos filmes de ficção e documentários que mostram como a região é diversa. Agradecemos a todos os realizadores, somos cada vez mais potentes e isso nos motiva e nos leva adiante”, comentou.

O Festival é uma realização é do Ministério do Turismo, com patrocínio do Instituto Cultural Vale via Lei Rouanet – Secretaria Especial de Cultura, em parceria com a Fundação Cultural do Pará – Cinema Líbero Luxardo; deputado federal Airton Faleiro; Secretaria de Estado de Cultura do Pará (SECULT-PA). Apoio cultural: Instituto Goethe, Casa de Estudos Germânicos (CEG), Se Rasgum Produções, Cas’Amazônia Brasil, Cine Solar, Circuito Jambu Multicultural, distribuidora Estrela do Norte, Belém Soft Hotel, Curso de Cinema da Universidade Federal do Pará (UFPA). Apoio institucional: Projeto Paradiso e Amazônia de Pé. Produção: ZFilmes Produções e Instituto Culta da Amazônia.

AMAZÔNIA LEGAL

A Mostra Amazônia Legal, por sua vez, teve como grande vencedor o longa-metragem “Uýra – A retomada da Floresta”, de Juliana Curi. A produção amazonense acompanha Uýra, artista trans-indígena, em uma viagem pela floresta amazônica, um processo de autodescoberta que utiliza a arte performática e mensagens ancestrais para ensinar jovens indígenas e enfrentar o racismo estrutural e a transfobia no Brasil.

A menção honrosa da categoria foi entregue ao também amazonense “Pistolino e O Filme Que Não Acaba Nunca”, dirigido por Anderson Mendes. O corpo de jurados foi formado por Fernando Segtowick, Jorane Castro e Mariana Queen.

O prêmio de melhor curta-metragem da Mostra Amazônia Legal ficou com o filme acreano “Centelha”, dirigido por Renato Vallone. “O filho do Homem”, produção paraense de Fillipe Rodrigues e o amapaense “Utopia”, de Rayane Penha receberam menção honrosa na categoria. Para esta categoria, os jurados foram Célia Maracajá, Raphael Ribeiro e Val Araújo.

O público também pôde escolher seus filmes favoritos. Os paraense “Os Devotos de São Sebastião”, dirigido por André dos Santos e Artur Arias Dutra e “O filho do Homem”, de Fillipe Rodrigues, ganharam respectivamente como melhores longa e curta-metragem pelo júri popular.

VIDEOCLIPES

O festival também reconheceu os videoclipes produzidos no território amazônico. A Mostra de Vídeoclipe da Amazônia Legal teve como grande vencedor a produção maranhense “Chato”, do artista Marco Gabriel. O clipe “Vertical”, da paraense Inesita recebeu menção honrosa e “Anônimos”, da banda paraense Acorde de Novo, foi eleito pelo júri popular, em votação que ocorreu durante o Festival Se Rasgum e no canal do YouTube do Festival.

CONSCIÊNCIA NEGRA

O encerramento do Festival Pan-Amazônico de Cinema- AmazôniaFIDOC também foi marcado pela exibição de filme em alusão ao Dia da Consciência Negra. O curta-metragem “Não quero mais sentir medo”, do diretor André dos Santos, traz a ancestralidade como fio condutor para um garoto de 15 anos que recebe a difícil missão de reescrever a história do povo preto. A produção é protagonizada por Fernando Ferreira, jovem quilombola do Quilombo Ramal do Piratuba, em Abaetetuba, em sua primeira experiência de atuação.

DA AMAZÔNIA PARA O RIO

Ultrapassando as fronteiras do território amazônico, agora o AmazôniaFIDOC segue para a cidade do Rio de Janeiro. De 12 a 18 de janeiro a capital carioca receberá 50 filmes de todas as Amazônias, com a presença de cineastas da região, mesas de debate e bate-papo com os realizadores É a primeira vez que o único festival de cinema com recorte pan-amazônico no mundo terá programação no sudeste do país. A iniciativa é uma parceria com a Estação NET Botafogo.

PREMIADOS

MOSTRA AMAZÔNIA LEGAL

Melhor Curta-metragem

Centelha, de Renato Vallone (Acre)

Menções Honrosas Curtas-metragens

O filho do Homem, de Fillipe Rodrigues (Pará)

Utopia, de Rayane Penha (Amapá)

Melhor Longa-metragem

Uýra – A retomada da Floresta, de Juliana Curi (Amazonas)

Menção Honrosa Longa-metragem

Pistolino e O Filme Que Não Acaba Nunca, de Anderson Mendes (Amazonas)

MOSTRA PAN-AMAZÔNIA

Melhor Curta-metragem

Shirampari, A herança do rio, de Lucia Florez (Peru)

Menções Honrosas Curta-metragem

Benzedeira, de San Marcelo e Pedro Olaia (Pará)

Itinerário de cicatrizes, de Glória Albues (Mato Grosso)

Melhor Longa-metragem: dupla premiação

Segredos do Putumayo, Aurélio Michiles (Amazonas)

Noites Alienígenas, de Sérgio de Carvalho

(Acre)

Menção Honrosa Longa-metragem

Samichay, em busca da felicidade, de de Mauricio Franco (Peru)

Júri Popular

Melhor Longa-metragem

Os Devotos de São Sebastião, de André dos Santos e Artur Arias Dutra (Pará)

Melhor Curta-metragem: O filho do Homem, de Fillipe Rodrigues (Pará)

MOSTRA DE VIDEOCLIPE AMAZÔNIA LEGAL

Melhor videoclipe

“Chato”, Marco Gabriel (Maranhão)

Menção honrosa

“Vertical”, de Inesita (Pará)

Júri Popular

Anônimos, de Acorde De Novo (Pará)

Imagem: Divulgação