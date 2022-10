Festival Pan-Amazônico de Cinema divulga selecionados para mostras competitivas em Belém

Após a análise de 848 filmes, entre curtas e longas-metragens de documentários e ficção do Brasil e do exterior, 35 foram selecionados para compor as duas exibições competitivas do Festival Pan-Amazônico de Cinema – Amazônia FIDOC. A Mostra Pan-Amazônia terá filmes de realizadores dos nove países que compõem a região na América Latina, e a Mostra Amazônia Legal apresenta produções de realizadores brasileiros do território amazônico.

A Mostra “Amazônia Legal” terá oito curtas e sete longas-metragens e a Mostra Pan-Amazônia, 12 curtas e oito longas. A abertura oficial do festival será em 10/11, às 18h30, no Cinema Líbero Luxardo, com entrada gratuita; após, de 11 e 18/11, das 17h30 às 22h30, os filmes serão exibidos no mesmo local, também com entrada franca. As produções concorrem, em cada categoria, ao melhor filme pelo critério do júri, melhor filme pelo voto popular e um prêmio de Honra ao Mérito para ambas as categorias, de acordo com o Júri Oficial – que será divulgado em breve.

O corpo de curadores para escolha dos filmes foi formado por profissionais com ampla atuação na área de cinema e audiovisual no Brasil. Para análise dos curtas-metragens, o festival contou com Carol Abreu, Manoel Leite, Lorenna Montenegro e Felipe Pamplona; já para os longas-metragens, os curadores foram Zienhe Castro (idealizadora e diretora geral do festival), Flavia Guerra, Letícia Simões e Marco Antônio Moreira.

“Recebemos inscrições de realizadores de todos os estados da Amazônia e todos os demais estados brasileiros, com exceção de Sergipe e Alagoas, no âmbito nacional. Já a nível internacional, contemplamos apenas os países da Pan-Amazônia e tivemos inscrições do Peru, Colômbia, Equador, Bolívia e Venezuela; só não tivemos inscrições de Guiana, Suriname e Guiana Francesa (França)”, analisa Manoel Leite, curador e produtor executivo.

Ele explica que excepcionalmente este ano foram aceitas inscrições da Espanha, Portugal, Reino Unido e Estados Unidos, pois nesses casos todos se tratavam de cineastas amazônicos radicados naqueles países. Os vencedores serão conhecidos no dia 20/11, em cerimônia de encerramento, no Cinema Líbero Luxardo.

A realização é do Ministério do Turismo, com patrocínio do Instituto Cultural Vale via Lei Rouanet – Secretaria Especial de Cultura, em parceria com a Fundação Cultural do Pará – Cine Líbero Luxardo; deputado federal Airton Faleiro; e Projeto Paradiso. Apoio cultural: Instituto Goethe, Casa de Estudos Germânicos (CEG), Se Rasgum Produções, Cine Solar, Circuito Jambu Multicultural e distribuidora Estrela do Norte. Apoio institucional: Secretaria de Estado de Cultura do Pará (SECULT-PA) e Curso de Cinema da Universidade Federal do Pará (UFPA). Produção: ZFilmes Produções e Instituto Culta da Amazônia.

DIVERSAS AMAZÔNIAS

Abrangendo nove países e com extensão de mais de 4.200 km², de acordo com o Instituto Brasileiro de Florestas, o bioma Amazônia é marcado por sua diversidade biológica e sociocultural, com centenas de povos e paisagens – refletidos na cinematografia contemporânea sobre este lugar. E os filmes selecionados para o Festival AmazôniaFIDOC 2022 buscam compreender a heterogeneidade deste território, sob diversos ângulos, passando pelos complexos problemas ambientais até mesmo a luta por direitos humanos.

De acordo com Zienhe Castro, para esta oitava edição há uma diversidade também nos olhares, com a seleção de realizadores distintos. “Há filmes com olhares femininos, dirigidos por mulheres, inclusive mulher trans; outros com a sensibilidade da autoria indígena, o que mostra o protagonismo dos povos tradicionais em narrarem as suas próprias histórias”, comenta. “Além disso, num momento de retomada da produção, o cinema amazônico mostra sua força e sua maturidade, um senso de compromisso com a floresta em pé – uma bandeira internacional e nosso tema neste ano”, finaliza.

Serviço

Festival Pan-Amazônico de Cinema – AmazôniaFIDOC 2022

Quando? De 10 a 20/11/2022

Onde? No Cinema Líbero Luxardo – Fundação Cultural do Pará (Av. Gentil Bittencourt, 650 – Nazaré, Belém – PA)

Quanto? Gratuito

