Festival promove neste sábado 1º edição da gastronomia paraense Tempero de Origem

Belém vai promover a primeira edição do projeto tempero de origem, uma iniciativa do Governo do estado por meio das secretarias de Cultura, Turismo e Comunicação, junto com a associação brasileira de bares e restaurante no Pará (Abrasel) e serviço de apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae no Pará).

O festival vai acontecer nos dias 2 e 3 de Outubro, no parque da residência, no horário das 10h as 21h, com entrada gratuita. Estes dois dias de festival, empreendedores e trabalhadores da agricultura familiar apresentarão aos visitantes dezenas de produtos de origem amazônica, como queijos, licores, doces, farinhas e chocolates. Serão 16 chefes de cozinha de todo o Estado participando da Cozinha Show que será montada no palco do Teatro Estação Gasômetro, com preparação de receitas realizadas na hora para todos verem. O Espetaculo também vai contar com a participação de musica paraense como Joelma Kláudia, Mariza Black e Arthur Espíndola.

Todos os visitantes respeitarão os requisitos obrigatórios como: apresentar a carteira de vacinação (com pelo menos uma das doses) ou PCR realizado até 72h antes do dia dos eventos. Tanto o Parque da Residência quanto o Teatro Estação Gasômetro vão operar com 85% da capacidade de lotação.

Confira a programação completa

02.10 (Sábado)

10h – Abertura da Feira de Produtores e restaurantes convidados

12h – Pocket Show – Joelma Kláudia

14h – Palestra – Manipulação de Alimentos (Prof.: Wallace Morais)

14h30 – Pitch de produtores

14h50 – Cozinha show: Bruschetta de charque desfiado + ingredientes locais (Chefe: Fabrício Araújo)

15h40 – Pitch de produtores

16h – Cozinha Show: Huramaki regional com geleia picante de muruci (Prof.: Juliana Dias)

16h50 – Pitch de produtores

17h10 – Cozinha Show: Vou-au-vent, massa folhada com queijo de búfala e geleia de cupuaçu (Chefe: Sabrina Barbosa)

18h – Pitch de produtores

18h20 – Cozinha Show: Cuscuz paraense (Chefe: Saulo Jennings)

19h10 – Roda dos Compositores com Arthur Espíndola

03.10 (Domingo)

10h – Abertura da Feira de Produtores e restaurantes convidados

12h – Pocket Show – Mariza Black

14h – Palestra: Indicações Geográficas Paraenses (Péricles Diniz)

14h30 – Pitch de Produtores

14h50 – Cozinha Show: Filé Marajoara com Frito Vaqueiro (Chefe Bola)

15h40 – Pitch de Produtores

16h – Cozinha show: Creme floresta Amazônica (Chefe: Leo Modesto)

16h50 – Pitch de Produtores

17h10 – Cozinha show: Sopa gratinada de charque com queijo de Búfala Chefe Claudia Lima)

18h – Pitch de Produtores

18h20 – Cozinha Show: Moo Ping (Chefe: Thyago Guarany)

19h10 – Roda dos Compositores com Arthur Espíndola

Foto: Divulgação