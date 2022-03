Festival TEAlentos começa nesta semana no Theatro da paz

A segunda edição do Festival TEALentos, já está com data marcada para o dia 2 de abril, o evento busca conhecer e divulgar as habilidades artísticas de pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo.

O evento que inicia no sábado (02), a partir das 20h, terá a programação de abertura no Thetro da Paz, em Belém, para onde foram escolhidos 30 artistas paraenses, sendo 12 para a modalidade de música, oito na modalidade de dança e 10 na modalidade de artes visuais.

Os artistas selecionados são oriundos de Belém, Ananindeua, Castanhal, Bragança, Vigia de Nazaré e Salvaterra com idades entre 7 e 26 anos de idade. O Festival será gratuito e os ingressos para as apresentações estarão disponíveis na bilheteria do teatro a partir das 9h da manhã do sábado, sendo que cada pessoa poderá pegar até dois ingressos.

A iniciativa do Festival é da Secretaria de Estado de Saúde Pública do pará (Sespa), por meio da Coordenação de Politicas Públicas para Autismo (CEPA) e em parceria com a Secult, Secom e FCP que visa o desenvolvimento de ações no eixo arte-cultura.

O evento além de ser ao vivo também será transmitido ao vivo pelo canal do YouTube do Governo do Pará e pela Tv Cultura. A partir de sábado, haverá uma exposição de artes visuais também aberta ao público, na lateral do Theatro da Paz. A visitação será até sexta-feira (08) de abril, de 9h as 12h e de 14h as 17h. o Theatro não funciona nas segundas-feiras.

A programação do festival finaliza no sábado e domingo, dias 9 e 10 de abril, onde ocorrerá a Feira TEAlentos de Produtos Artesanais, na Praça Porto Futuro, de 16h as 22h.

Foto: Alex Ribeiro / Ag. Pará