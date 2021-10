Um feto foi encontrado em via pública na manhã desta quinta-feira (7), em Belém. De acordo com informações do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC), que foi acionado para a remoção, o corpo foi deixado na passagem Bom Jesus com a avenida Alcindo Cacela, próximo a um supermercado, no bairro da Cremação. Peritos estão a caminho do local.

Fonte: O Liberal