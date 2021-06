FGTS: Veja como conseguir empréstimo usando o benefício como garantia

Finanças

É possível contratar os recursos de casa, pelo celular ou computador, sem necessidade de comparecer a uma agência da Caixa.

Trabalhadores com saldo disponível no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) podem conseguir empréstimo facilitado na Caixa Econômica Federal utilizando os recursos do programa como garantia. O valor total mínimo do crédito é de R$ 2 mil.

A oferta é pela modalidade saque-aniversário, que antecipa até 3 períodos dos saques desta modalidade por meio de uma contratação rápida, ágil e sem burocracia. Isso porque é possível antecipar os recursos de casa, pelo celular ou computador, sem necessidade de comparecer a uma agência da estatal.

É importante mencionar ainda que o valor de cada saque a ser antecipado precisa ser igual ou maior que R$ 300. Outro ponto é que a data do crédito do último saque a ser antecipado não pode ultrapassar o limite de 999 dias, contabilizados a partir da contratação do crédito.

Confira a seguir alguns exemplos de empréstimo pessoal pelo saque-aniversário:

Fonte: Caixa Econômica Federal

Correntistas Caixa podem simular e solicitar o empréstimo com garantia do FGTS via Internet Banking ou aplicativo Caixa. Quem não é correntista pode fechar uma acordo através do aplicativo FGTS.

Fonte: capitalist