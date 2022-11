Ficha técnica

Antonio Carlos Lobo Soares começou a carreira no Museu Goeldi como bolsista em 1982. Atualmente, é tecnologista sênior que, em dezembro de 2022, completará 40 anos dedicados à secular instituição amazônica. Desde que decidiu concorrer à direção do Museu, Tonhão, como é conhecido entre amigos, coleciona palavras de incentivo de dentro e de fora do Museu, que diz terem lhe fortalecido e motivado à caminhada.