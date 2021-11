Fiepa lança XV Feira da Indústria do Pará que vai ser realizada em 2022

A Fiepa lançou nesta última quarta-feira (3) no auditório Albano Franco, com transmissão pelo YouTube e Facebook da entidade,a edição da Feira da Indústria do Pará (FIPA), que será realizada em maio de 2022, em Belém.

O tema de lançamento, “Aqui tem Industria”, essa será a XV edição da FIPA que terá uma programação voltada para a divulgação de produtos feitos por empresas genuinamente paraenses.

Durante o evento foi apresentado o site da FIPA, www.fiepa.org.br/fipa/, na qual contém informações sobre os resultados de eventos anteriores, mapa de estandes e formas de contato para quem tiver interesse em participar da feira de exposições ou de patrocinar o evento. Serão 4 dias de programação, de 11 a 14 de maio de 2022, no Centro de Convenções & Feiras da Amazônia ( Hangar).

No último evento em 2019, reuniu aproximadamente 30 mil visitantes. A FIPA é promovida pelo sistema federação das indústrias do Estado do Pará (FIEPA), com correalização do SEBRAE no Pará, parcerias do Governo do Estado e da confederação Nacional da Indústria (CNI) e patrocínios do serviço social da Indústria (SESI), serviços Nacional de aprendizagem industrial (SENAI) e do instituto Euvaldo Lodi (IEL).

Foto: Pedro Souza