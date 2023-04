Fifa anuncia Argentina como sede do Mundial Sub-20

O Conselho da Fifa confirmou nesta segunda-feira, 17, a Argentina como país anfitrião da Copa do Mundo Sub-20, que acontecerá entre os dias 20 de maio e 11 de junho de 2023. A decisão ocorre depois que a Fifa decidiu retirar a sede original, a Indonésia, do direito de organizar o evento, bem como uma posterior candidatura apresentada pela Associação Argentina de Futebol (AFA).

Na semana passada, ima delegação da Fifa viajou a Argentina para realizar uma inspeção. Os membros da delegação visitaram os locais propostos para o campeonato e respetivas infraestruturas.

“A FIFA tem o prazer de anunciar que a edição deste ano da Copa do Mundo Sub-20 da FIFA 2023 será realizada na Argentina, de modo que o país dos atuais campeões mundiais abrirá suas portas para as grandes estrelas do esporte do futebol mundial de amanhã ”, disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

A Copa do Mundo Sub-20 contará com seis grupos de quatro times cada. Depois de ter obtido o direito de organizar o campeonato, a seleção argentina disputará o evento no lugar da Indonésia. A Argentina é a nação mais bem-sucedida da história da Copa do Mundo Sub-20, tendo conquistado o título seis vezes (a última vez em 2007). Também organizou a competição em 2001.

O Brasil também irá participar da Copa do Mundo, direito conquistado após o irretocável título do Sul-Americano Sub-20 conquistado em fevereiro.

Texto retirado de ogol.com.br