Fifa oficializa novo formato de Mundial de Clubes para 2025

A Fifa oficializou, nesta terça-feira, o novo formato para o Mundial de Clubes. A partir de 2025, o torneio será disputado por 32 equipes e no período entre junho e julho. Ainda não há sede definida.

A mudança não vale para a próxima temporada. Em 2023, o torneio será disputado ainda com sete clubes, na Arábia Saudita, entre os dias 12 e 22 de dezembro. A disputa contará com um clube de cada continente mais um representante do país-sede. Cada confederação definirá os critérios para classificação, segundo a FIFA. E a competição acontecerá a cada quatro anos.

Veja a nova divisão de vagas:

Ásia: 4

África: 4 América do Norte e Central: 4 América do Sul: 6 Europa: 12 Oceania: 1 País-sede do torneio: 1 A ideia de transformar o Mundial de Clubes é antiga. Em 2019, a Fifa tinha anunciado a criação de um novo formato com 24 equipes que seria disputado em 2021, mas a pandemia de Coronavírus abortou o formato.

A ideia é que o torneio substitua a Copa das Confederações, que tem pouco apelo.

O novo Mundial terá oito grupos com quatro equipes cada com os dois melhores de cada grupo se classificando para a disputa em mata-mata. A partir disso, jogos únicos até a disputa da grande final.

