Na noite desta segunda-feira (27) o Figueirense e Remo se enfrentam pela 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida irá ocorrer no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, no Estado de Santa Catarina, a partir das 20h e terá transmissão ao vivo pelo canal de A Província do Pará e pela equipe da Radio Super Marajoara AM1130, com narração de Carlos Magno, comentários de Marco Antônio, reportagens de Gabriel Freitas e plantão de Carlos Alberto.

A equipe do Figueirense vem se saindo muito bem na competição, pois nos últimos sete jogos, foram três vitorias e quatro empates, para a rodada de hoje, o time pretende fortalecer a parte superior da tabela conquistando os três pontos no jogo de hoje. Atualmente a equipe está na 7ª colocação da tabela somando 18 pontos.

Para o Remo a tarefa de ganhar o jogo desta noite vai ser puxada, vindo de duas derrotas seguidas, o leão acabou saindo do G-8. Atualmente o time ocupa a 9ª posição na tabela, somando 16 pontos, com 11 partidas jogadas, cinco vitorias, um empate e cinco derrotas.

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira