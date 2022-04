Fila de biópsias para tumores ósseos é zerada no hospital Ophir Loyola

A fila de espera foi totalmente eliminada no final de março, e teve esse resultado através de mutirões de cirurgias que eram realizadas nos finais de semana após a grande demanda de atrasos causados pela pandemia.



Segundo a Agência Pará, o oncologista ortopédico do HOL, Fernando Brasil explica que “A biópsia é um procedimento cirúrgico realizado com a coleta de um fragmento da lesão para posterior estudo anatomopatológico. Portanto, deve ser executado pelo oncologista ortopédico por demandar técnica cirúrgica específica para a ressecção do tumor. Mas, durante os períodos de pico da pandemia, alguns pacientes com necessidade do exame deixaram de buscar atendimento. Só retornaram com a redução do número de casos de covid-19, ocasionando um aumento da demanda”.



Os sintomas do tumor ósseo incluem dor intensa, inchaço nas articulações, presença de nódulo ou massa, e maior facilidade de fratura dos ossos, por conta da fragilidade ocasionada pelo tumor. Também pode ocorrer cansaço constante, febre e perda de peso.



Segundo a Agência Pará, o Ophir Loyola realizou 887 consultas e 104 cirurgias na especialidade em 2021. Referência na assistência de alta complexidade na região Norte, atualmente trata 98 pacientes com a enfermidade. A maioria desenvolve metástase óssea a partir de tumores primários em outros órgãos. Isso ocorre porque células cancerosas se instalam nos ossos através da corrente sanguínea. Ainda segundo a Agência Fernando Brasil explica que “Em virtude dos pacientes apresentarem fraturas ou até mesmo amputações, precisamos alertar sobre a importância do diagnóstico do tumor em fase inicial e tornar isso uma realidade nos serviços de saúde. A doença precisa ser identificada o quanto antes para possibilitar cirurgias menos invasivas e conseguir preservar os membros. Isso garante um melhor prognóstico e até mesmo a cura”.

Imagem: Ascom Ophir Loyola

Fonte: Agência Pará