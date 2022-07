Filas são grandes no terminal de ônibus urbanos para Mosqueiro

Desde as primeiras horas da manhã deste domingo, 24, se registra grande movimentação de pessoas no ponto de ônibus comuns, com passagem mais barata para a ilha de Mosqueiro, em São Brás. São banhistas que frequentam as praias apenas nos sábados ou domingos. Este é o quarto e penúltimo domingo das férias de julho.



São duas filas, uma para quem deseja viajar sentado e outra para quer quer de qualquer forma chegar na ilha e buscar um lugar ao sol.

Um fiscal da linha que disse pra não ter seu nome citado, falou que todos os dias neste mês, milhares de pessoas têm seguido viagem para Mosqueiro e que os veículos também voltam lotados da ilha, mas os usuários desembarcam à medida que os carros vão passando perto de onde fica mais fácil o retorno de cada um para casa. Assim, em São Brás, os ônibus chegam quase vazios.



Segundo disse, é. Geral essa movimentação toda acontece até meio dia e diminui muito à tarde.

Falou, ainda, que realmente o maior movimento acontece de sexta-feira a domingo e que a frota foi reforçada para proporcionar um serviço eficaz tanto na ida quanto na volta. Ele também confir.ou que há muitas vans saindo do local e que esse serviço nem sempre é regular.



Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar