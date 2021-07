Filas são quilométricas ao longo da BR-316

É intensa a movimentação de veículos que retornam dos principais balneários paraenses para a capital, sobretudo em função da presença, na rodovia BR-316, de muitos ônibus de piqueniques oriundos de Salinópolis, Bragança, Marapanim e Mosqueiro. O veranista belenense vive as emoções do final do penúltimo fim de semana do Veraneio 2021.

De acordo com informações na barreira do Departamento Estadual de Trânsito na divisa dos municípios de Marituba e Ananindeua, o fluxo maior se começou a se intensificar a partir das 16h, apesar de que houve grande movimentação de carros retornando para a capital pela BR-316, felizmente, sem registros de acidentes.



No entanto, as primeiras informações dão conta de que já ocorreram inúmeros acidentes com vítimas fatais desde o começo de julho, já que, neste ano, com a flexibilização das medidas de segurança, milhares de pessoas resolveram seguira para o interior, especialmente para as regiões de praias paraenses, animadas mais ainda em função do aumento de pessoas vacinadas contra a covid-19 no Estado do Pará.



De acordo com as informações, de todo o Pará, apenas o município de Abaetetuba ainda continua com medidas restritivas, o que evitou movimentação de visitantes na cidade e seus balneários neste período.

Também estão movimentadas as avenidas Augusto Montenegro e Independência, bem como as rodovias Mário Covas e Arthur Bernardes, que dão acesso direto aos distritos de Icoaraci e Outeiro, onde também as praias estiveram bastante movimentadas neste domingo, 25.

Imagens: Nazaré Sarmento / Ronabar