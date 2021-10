Filha de Carlos Alberto de Nóbrega fala sobre a internação do pai

Mafê Nóbrega, filha de Carlos Alberto de Nóbrega, celebrou nesta sexta-feira (22) o lançamento da sua coleção de roupas Sunflowers, exposta na Clari Store, em Ipanema, no Rio de Janeiro.

Ao R7, a jovem empresária falou sobre o estado de saúde do pai, que está internado em São Paulo desde a terça-feira (19) e foi submetido a um cateterismo. “Ele me ligou na hora em que estava indo para o hospital. Estava bem tranquilo, o que me deixou igual. Sei que ele está com ótimos médicos e é extremamente forte! A idade dele não condiz com o físico nem com a saúde”, disse.

Na quinta-feira (21), Renata Domingues, de 43 anos, mulher de Carlos Alberto, de 85, mostrou como está o apresentador do SBT após a realização do cateterismo. O artista foi internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, por conta de uma arritmia cardíaca leve – falta de ritmo nos batimentos do coração.

Por meio do Instagram, a médica compartilhou um vídeo em que mostra o famoso sentado no quarto da unidade particular de saúde. “Viva ao lado de quem te faz feliz. Ao lado de pessoas que te valorizam. Se te faz feliz é o que importa”, escreveu Renata, na rede social.

De acordo com informações da assessoria de imprensa do SBT, a expectativa é que ele volte ao trabalho na próxima segunda-feira (25), caso tudo ocorra dentro do esperado. “Carlos Alberto passa bem. Deve voltar a gravar na próxima segunda-feira”, disse a emissora.

Fonte: R7/ Foto: THIAGO DURAN/AGNEWS