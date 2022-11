Filha de Cazarré sofre piora na UTI: “Quem puder, reze”

A filha de apenas cinco meses do ator Juliano Cazarré sofreu uma piora em seu quadro de saúde nesta terça-feira (29). Maria Guilhermina está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em São Paulo por conta de uma cardiopatia congênita rara, a anomalia de Ebstein.

Letícia Cazarré, esposa do ator, usou as redes sociais para atualizar aos seguidores e pedir orações. De acordo com ela, a bebê está com uma infecção grave.

– Quem puder reze pela Maria Guilhermina. Ela piorou bastante, provavelmente está com uma infecção grave. Estamos fazendo tudo para que ela se recupere logo. Contamos com as orações de todos vocês, meus amigos – pediu Letícia.

Maria Guilhermina tem passado por cirurgias desde o nascimento, em 21 de junho. Letícia acompanha a filha desde a primeira internação logo após o parto.

Letícia e Juliano também são pais de Vicente, de 12 anos; Inácio, de 9; Gaspar, de 3; e Maria Madalena, de 1 ano e nove meses.

