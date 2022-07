Filha de João Gilberto se desculpa após pisar na bandeira do Brasil

Filha de João Gilberto e sobrinha de Chico Buarque, Bebel Gilberto causou polêmica ao pisotear a bandeira do Brasil durante show em São Francisco, nos Estados Unidos, supostamente como gesto de protesto contra o presidente Jair Bolsonaro. A cantora se apresentou na última terça-feira (19), e a situação chegou a ser comentada pelo ex-secretário da cultura Mário Frias.

Após a repercussão negativa, Bebel disse lamentar o ato “impensado” e por, segundo ela, ter dado munição para ataques do que chamou de “extrema-direita”.

– Foi um ato impensado meu, porque se tivesse tido tempo de raciocinar, teria me ocorrido que eu estava entregando de presente para a extrema-direita uma imagem com a qual poderiam destilar o seu ódio repugnante e o seu falso patriotismo. Essa gente que sequestrou os símbolos nacionais e corrói a democracia brasileira com o seu projeto autoritário de poder… Foi por esse motivo que soltei o nome do inominável no meu gesto impulsivo no palco – começou Bebel.

No post em seu perfil oficial no Instagram, Bebel também acusa Mário Frias de editar o vídeo para “manipular a informação para instigar a base de fanáticos que o segue”. A cantora ainda conta que teria se arrependido no instante em que pisou na bandeira.

– Amo o Brasil e tenho certeza de que em breve os radicais do ódio serão varridos para o lixo da História .Aos brasileiros de bem que, como eu, são defensores intransigentes da democracia, mas se sentiram ofendidos com o meu ato impensado, minhas sinceras desculpas. O Brasil é maior que qualquer governo ou político – conclui Bebel.

A atitude deixou a artista entre os assuntos mais comentados nas redes sociais desde a noite deste sábado (23). No episódio, Bebel recebe a bandeira da plateia, ergue o mastro e depois diz: “Assim pareço o Jair Bolsonaro”. Nesse momento, a cantora coloca a bandeira no chão do palco e pisa em cima. “Peço desculpas por fazer isso, mas acham que estou orgulhosa de ser brasileira?”, afirma logo em seguida.

