Filha de Juliano Cazarré passará por procedimento no coração

A pequena Maria Guilhermina, de 11 meses, filha caçula do ator Juliano Cazarré e de sua esposa Letícia Cazarré, passará por um novo procedimento cirúrgico no coração. A notícia foi divulgada pelo artista em seu perfil no Instagram, neste domingo (21), em uma postagem na qual a família apareceu celebrando mais um mês de vida de Guilhermina.

– Ela [Maria Guilhermina] e a mamãe Letícia Cazarré vão para São Paulo fazer um procedimento (simples) no coração valente da nossa pequena. Rezem por ela, para que o bom Deus siga realizando o milagre de sua cura – escreveu Juliano.

Maria Guilhermina nasceu no dia 21 de junho do ano passado com Anomalia de Ebstein, uma cardiopatia rara da válvula tricúspide, que afeta cerca de um a cada 10 mil bebês. A criança precisou passar os primeiros sete meses de vida internada e realizou quatro cirurgias antes de receber alta. Em casa, a bebê segue recebendo o auxílio de aparelhos médicos.

Fonte: Pleno News/Foto: Arquivo Pessoal