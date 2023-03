Filha de Letícia e Juliano Cazarré é internada para retirar sonda

Nesta quarta-feira (15), a jornalista Letícia Cazarré anunciou o retorno de sua filha caçula, Maria Guilhermina, de 9 meses, ao hospital, desta vez para retirar a sonda de gastrostomia. Por meio dos stories no Instagram, a comunicadora celebrou que a sua bebê trocará a cânula de traqueostomia por um “boton na barriguinha”.

– Mais uma aventura hoje, Maria Guilhermina internou para trocar a cânula de traqueostomia e ganhar, finalmente, um boton na barriguinha. Vai se livrar da sonda de gastrostomia – escreveu a mãe, exibindo o vídeo da pequena sendo levada para a ambulância que a transportaria até o hospital.

Durante seu nascimento, Maria foi diagnosticada com anomalia de Ebstein, condição em que a valva tricúspide do coração se desenvolve na posição errada, e as válvulas cardíacas têm má-formação. Alguns dos sintomas que a doença causa são dificuldade para respirar, cansaço frequente, tosse, palpitações e tom azulado na pele.

A filha de Letícia com Juliano Cazarré chegou a passar por cirurgias em seus primeiros meses de vida.

Após sua chegada no hospital nesta quarta, Letícia exibiu fotos da pequena em um quarto da unidade de saúde.

– Quem é a paciente mais linda do mundo? – escreveu Letícia.

