Filha de Michelle se manifesta após resultado das urnas

A filha da primeira-dama Michelle Bolsonaro, Letícia Firmo, 19 anos, não está em silêncio como o restante da família do presidente Jair Bolsonaro que, desde o resultado das eleições na noite deste domingo (30), deixaram as redes.

A enteada do presidente tem compartilhado em seu Instagram alguns vídeos que expõem os eleitores de Luiz Inácio Lula da Silva.

Em um deles, vemos uma mulher primeiro comemorando a vitória do petista, depois irritada por ver um homem tentando entrar no banheiro feminino onde ela estava com sua filha pequena.

Letícia também compartilhou uma matéria da CNN Brasil que fala sobre as dificuldades que Lula terá para realizar as promessas econômicas que ele prometeu aos mais pobres, como tomar cerveja e comer picanha aos finais de semana.

A jovem também compartilhou imagens chocantes de dois criminosos que assassinaram uma eleitora de Bolsonaro enquanto comemoravam a vitória do petista.

A moça estava com uma camisa amarela e distribuía folhetos de Jair Bolsonaro. Dois homens armados a mataram e o seu corpo ficou estirado no chão.

O quarto vídeo mostra petistas comemorando a vitória do novo presidente, mas fugindo de um arrastão e implorando para que os policiais fizessem a defesa. Lula é a favor da desmilitarização da polícia.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução