Filha de Nicette Bruno apresenta melhora e deixa a intubação

A atriz Bárbara Bruno, filha mais velha da atriz Nicette Bruno, foi retirada da intubação na segunda-feira (10), após apresentar melhora em seu quadro de saúde. A notícia foi compartilhada pela filha de Bárbara, Vanessa Goulart, em um vídeo divulgado nas redes sociais.

– Começando a semana com notícias maravilhosas. Minha mãe, Bárbara Bruno, não está mais precisando do auxílio da máquina para respirar. O pulmão dela está recuperado… É um milagre, é uma alegria tão grande, uma gratidão que eu estou sentindo que não cabe no peito – disse.

Bárbara estava intubada desde o dia 2 de maio, quando apresentou complicações da Covid-19. Na publicação, Vanessa ressalta que Bárbara seguirá em observação na Unidade de Terapia Intensivo (UTI) pelos próximos dias.

A internação de Bárbara, de 64 anos, aconteceu pouco mais de quatro meses após a morte da mãe, Nicette Bruno, que faleceu aos 87 anos por complicações da Covid-19. Na ocasião, Nicette ficou quase um mês hospitalizada. Ela chegou a apresentar melhora, mas o estado de saúde foi piorando com o passar dos dias, até a necessidade de intubá-la. Nicette morreu no dia 20 de dezembro.

Fonte: Pleno News

Por: Paulo Moura