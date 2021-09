Filha de Pelé posta foto do pai no hospital: “Pronto para sair da UTI”

A filha de Pelé, Kely Nascimento, tranquilizou os fãs do Rei nesta segunda-feira (13/9). Em uma publicação no Instagram, Kely compartilhou uma foto enquanto fazia uma vídeo chamada com o pai, ainda no hospital, e deu informações positivas sobre o estado de saúde dele.

De acordo com a publicação, Pelé está se recuperando bem da cirurgia que fez para a retirada de um tumor no cólon direito. Ela afirma que o Rei não sente dores, está de bom humor e que está pronto para sair da UTI para retornar para casa.

Kelly agradece ainda as mensagens de carinho e a equipe médica do Hospital Albert Einstein, onde Pelé se encontra.

O maior jogador do futebol está internado desde que descobriu um tumor no cólon, durante um exame de rotina, na última semana. Através de suas redes sociais, Pelé ia atualizando sobre seu estado de saúde e agradecendo o carinho de fãs e amigos.

FONTE metropoles.com