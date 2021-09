Filha de Roberto Jefferson fala em marchar sobre o “Mar Vermelho de sangue dos comunistas” no 7 de setembro

Cristiane Brasil usou referências bíblicas para falar das manifestações do Dia da Independência

Com a proximidade do dia 7 de setembro, o apoio às manifestações em favor do governo segue aumentando. E nesta segunda-feira (6), Cristiane Brasil, filha do ex-deputado Roberto Jefferson, fez uma referência bíblica ao falar das manifestações desta terça-feira. Em suas redes sociais, ela falou em marchar “sobre o Mar Vermelho (de sangue dos comunistas)”.

Cristiane disse que ato seria como se liberar “da escravidão pela ditadura da toga”, em referência ao Supremo Tribunal Federal (STF).

– Até o sol raiar do dia 7 de setembro, muita m**** vai ser jogada no ventilador! E depois, marcharemos por sobre o Mar Vermelho (de sangue dos comunistas), para assim como o povo judeu, celebrarmos a nossa libertação da escravidão pela ditadura da toga! – escreveu.

Pleno.News