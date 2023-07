Filha de Silvio Santos, Silvia Abravanel deixa de seguir as irmãs: ‘Não deixem de falar de mim’

Como já ficou comprovado, a vida na família Abravanel não é apenas paz e alegria. O público pôde perceber isso quando Tiago Abravanel criticou a tia Patrícia publicamente, por exemplo, e Silvia Abravanel, uma das seis filhas de Silvio Santos, deixou os atritos claros mais uma vez ao parar de seguir todas as irmãs nas redes sociais.

A apresentadora fez uma limpa nas contas que acompanha no Instagram. Silvia segue pouco mais de 350 perfis, mas nenhum deles é das irmãs, Cintia Abravanel, Daniela Beyruti, Renata Abravanel, Rebeca Abravanel e Patrícia Abravanel.

O único perfil relacionado às irmãs que Silvia acompanha é o Instagram profissional da irmã mais velha, Cintia, que é artista plástica.

Após a repercussão da história, a apresentadora debochou da situação. “Falem bem e falem muito mal, mas não deixem de falar de mim. Isso me dá mais vontade de seguir sempre grata, abençoada, próspera, amada e com muita luz em meu caminho”, disse em uma publicação na página dela no Facebook.

Em entrevista a O Programa de Todos os Programas, do R7, a herdeira do SBT comentou a relação com as irmãs. “Morei com as minhas irmãs, saí de casa e elas têm mais ou menos todas a mesma idade. A gente tem o nosso grupo, conversamos, quando tem uma briga todas nos unimos, mas não somos uma família margarina”, disse.

Silvia Abravanel é a segunda filha de Silvio Santos. O apresentador teve Cintia no primeiro casamento, com Maria Aparecida Vieira Abravanel, com quem também adotou Silvia. No segundo casamento, com Íris Abravanel, o comunicador e empresário teve mais quatro filhas, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata.

Fonte: R7/Foto: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM