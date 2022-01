Filha de Tiago Leifert e Daiana Garbin está com câncer nos olhos

Tiago Leifert e Daiana Garbin revelaram que a filha, Lua, foi diagnosticada com câncer. A bebê está com retinoblastoma — tipo raro de tumor nos olhos. O apresentador revelou também que a doença da pequena motivou sua saída da TV Globo.

De acordo com Leifert, a criança está com o grau “E” da doença — considerado o máximo. No entanto, ela “enxerga bem” com o olho esquerdo. Já o direito ainda deve receber cuidados específicos ao longo do tratamento. Ao todo, a bebê já fez quatro sessões de quimioterapia.

O casal ressaltou que no início eles não pretendiam falar publicamente sobre o assunto. Com o tempo, perceberam a importância de alertar outros pais. “Depois da última químio, a gente começou a mudar de opinião. Queremos dividir tudo o que a gente sabe hoje com você que está cuidando de um bebê. Eu falei para a Dai que o meu sonho era que, em maio do ano passado, eu tivesse acesso a um vídeo de pais falando sobre retinoblastoma”, completou o apresentador.

“É um câncer que acontece nas células da retina. Elas acabam tendo um crescimento desordenado e formando tumores. No caso da nossa filha, é bilateral. É muito difícil descobrir esse câncer, e é por isso que estamos gravando esse vídeo”, disse Garbin.

A jornalista contou ainda que o marido indentificou um movimento irregular nos olhos da filha, e por isso eles decidiram procurar ajuda médica. “A Lua sempre enxergava tudo, e a gente nunca imaginou que algo estivesse impedindo a visão dela. Só que o Tiago começou a perceber um movimento estranho no olhinho da Lua. Era como se o olho fizesse um movimento irregular.”

Fonte: R7/Foto: Reprodução Instagram