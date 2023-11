Filha de vereador e namorado morrem em acidente

Nesta sexta-feira (24), a filha d0 vereador Leandro Braz da Silva e o namorado dela morreram em um acidente. O casal caiu de uma motocicleta, na Avenida Alfredo Nasser, em Goiânia (GO), ao passar por um quebra-molas. As informações são do G1.

Leandro Braz da Silva é um vereador de Aragoiânia, na Região Metropolitana de Goiânia (GO). Ele disse que a filha e o genro bateram a cabeça.

– Meu genro buscou ela [Tatiely] no trabalho e estavam indo para a casa dele. A gente acredita que ele [Victor] foi passar no vão do quebra-molas, perdeu o controle da direção e subiu na ilha da avenida. Os dois bateram a cabeça e morreram – relatou.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Instagram vereador Leandro Braz